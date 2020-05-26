何鴻燊逝世｜《賭城大亨》真人做藍本　曾讚劉德華︰夠靚仔演得好

「賭王」何鴻燊於今曰（5月26日）與世長辭，終年98歲。1992年由王晶編導，劉德華、萬梓良等人主演的電影《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，取材自賭王何鴻燊﹑霍英東﹑葉漢的故事改編而成。電影中的男主角「賀新」由劉德華飾演，原型人物就是何鴻燊，雖說是一部傳記劇情片，但電影中的劇情與現實中的幾位原型人物的奮鬥史都有些差別。

賭王何鴻燊縱橫澳門賭業多年，他的事業及多情的生活成為了電影《賭城大亨之新哥傳奇》的故事藍圖。（劇照）

《賭城大亨》兩集電影都集中講賭王的奮鬥史，以賀新為主線。電影講述童年時的賀新家中富有，生於買辦之家生活無憂，然而父親一次投資失利破產，更吞槍自殺，自此賀新便與母親相依為命。賀新知道唯一方法是靠自己努力去改變生活，之後因為香港淪陷，賀新與好兄弟原型人物為霍英東的郭英南（萬梓良演）逃到澳門避難。電影中賀新這名字，其實就是取其粵音發音跟何鴻燊相似。據知，同年無線電視劇《大時代》，也有賀新這個角色出現，劇中角色由紀保羅演，同樣是影射何鴻燊。

《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，取材自現賭王何鴻燊﹑霍英東﹑葉漢的故事改編。

《賭城大亨之新哥傳奇》中的賀新輾轉之間又回到香港生活，更在香港投資房地產賺到不少。後來時機成熟他就跟聶傲天（劉兆銘演），原型人物葉漢，以及好友郭英南，回到澳門發展成立了澳門娛樂公司，更投得澳門的賭權。賀新成為了公司的主席，向着澳門大亨這條路邁進。電影雖是以何鴻燊的故事為基礎，但劇情跟現實中的賭王奮鬥史相差甚遠，相似之處是何鴻燊曾經也是離開澳門到香港發展房地產，投資建築公司，在香港發跡後才回到澳門發展，與葉漢、霍英東等結成聯盟競得澳門博彩專利權，發展賭城生意。

《賭城大亨》雖說是以何鴻燊的故事為藍本，但其實劇情幾位原型人物的奮鬥史都有很多差異。（劇照）

賭王的元配夫人黎婉華有「澳門第一美人」的稱號，電影找來美女邱淑貞 演賀新的妻子。（劇照）

提到睹王的故事，當然也少不了一些美女的角色，《賭城大亨》系列找來邱淑貞演賀新的妻子，原型人物即黎婉華－何鴻燊的元配夫人。電影還集結了王祖賢﹑李嘉欣，全都是顏值很高的女角色，也算符合賭王的身分。

飾演狄雲的李嘉欣在第二集才加入，戲中角色對賀新有好感，但最終沒有成為他的姨太太。（劇照）

續集《賭城大亨II之至尊無敵》繼續由王晶執導，劉德華主演，第二集的賀新已經是公司董事長，漸漸跟任總經理的聶傲天產生更多不和與矛盾。戲中提到賀新的兒子賀天寶，不幸出事車毀人亡，賀新認為是有人蓄意謀害的。而現實中，何鴻燊的妻子黎婉華，其大兒子何猷光也是不幸因車禍喪生。有指，何猷光夫妻當時去葡萄牙跟父親何鴻燊相聚晚餐後，回家途中二人遭遇車禍身亡。有指當時何鴻燊的長女何超英剛巧跟殯儀大王蕭明之子蕭百成離婚，胞弟猷光與弟婦因意外身亡，接連的打擊導致她精神出現問題，超英在2014年因血管病離世。

據知，賭王何鴻燊亦有看這部以自己故事為藍圖的電影《賭城大亨》，賭王更大讚劉德華演新哥夠靚仔，相當神似。四房女兒何超盈曾表示，她在約9﹑10歲時曾在爸爸房中跟父母看《賭城大亨》，看到戲中有一幕「賀新」被槍指著頭部，當時問爸爸是否真有其事，賭王對著女兒笑而不語。有指，賭王亦很喜愛看有關賭博的電影﹑周星馳笑片等等。