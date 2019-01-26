跟住雷神學操完美爆肌！推健身App「Centr」　每月$125凡人變天神

要數全宇宙擁有最完美爆肌的男士，在復仇者聯盟（The Avengers）飾演雷神（Thor）的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）認第二，未必有人敢認第一。高大威猛的他一身肌肉迷倒無數粉絲，當年他為完美演繹「雷神」，更夥拍健身教練進行地獄特訓，並經常分享操肌影片，鼓勵粉絲跟他一起鍛煉完美身型。近日這名澳洲男星更宣布將在二月初推出健身App「Centr」，由雷神推薦健身方案、瑜伽、飲食餐單及靜觀（Mindfulness）等建議，勢將帶領一眾凡人「由人變神」。

雷神Chris Hemsworth擁有一身令無數人羨慕不已的爆肌，近日他宣布推出健身App「Centr」，教大家如何練出完美身型。(Centr)

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「我相信所有人都有潛能，若要達成目標，我們需要支持。」雷神Chris Hemsworth和老婆巴塔奇（Elsa Pataky）共同研發手機App「Centr」，健身顧問團隊還包括雷神的私人健身教練Luke Zocchi、荷里活特技員、海豹突擊隊訓練員、瑜伽及普拉提導師、心理治療師、冥想導師、大廚等，幫助用戶全方位鍛煉體能、塑造索爆身型。

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雷神Chris Hemsworth和老婆巴塔奇（Elsa Pataky）共同研發手機健身App「Centr」。（ig「Chris Hemsworth」圖片）

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「Centr」將於2月4日在iOS App Store推出，用戶需要每月付月費，首月搶先試用價為15.99美元（約125港元），若一次過付一年費用則是95.99美元（約753港元），平均每月63港元。付費用戶可跟隨每周發布的20至40分鐘短片，在家或健身室練習，內容包括拳擊、高強度間歇訓練（HIIT）、瑜伽等，程式容許用戶自行選擇訓練強度，亦會與Apple Watch同步，以記錄心跳及訓練內容。程式亦會每周推出冥想教學短片及飲食餐單，讓用戶在操肌以外達至身心平衡。