超像真性愛娃娃慘被遺棄路邊　台男掃街驚見全裸「女屍」差啲嚇死

許多人都忙著在過年前進行大掃除，但掃除中如果發現這種「屍體」，真的會把人嚇的魂飛魄散！台灣一名男網友在臉書抱怨，近日在里區內掃地時，竟意外從樹葉堆裡挖出一具「矽膠情人」的屍體，嚇得他直呼「誰家的情人啊！」

台灣一名男網友25日在《爆怨公社》抱怨，近日他和替代役學弟在里區掃地時，學弟竟意外從樹葉堆裡挖出一具「屍體」，讓他們嚇了一大跳。仔細一看才發現，原來「屍體」是一具被丟棄的矽膠性愛娃娃，讓原PO忍不住抱怨，「誰家的情人呀亂丟！會嚇死我們掃地的人啦」。

掃地時見到真係嚇餐飽！（點圖放大）↓↓↓

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荒唐的狀況著實令人崩潰，沒想到里長見狀後，還半開玩笑的表示，「這個很貴喔，矽膠做的喔！」，讓男網友更加哭笑不得。隨後倆人也將這名「矽膠情人」丟進垃圾袋，準備拿到回收場回收，為這場鬧劇畫下句點。

詭異的發展也引發網友爆笑，「誰的女朋友？」、「哇靠！棄屍啊！」、「晚上掃到應該很嚇人」，網友也紛紛呼籲應該要好好對待「女朋友」，「牽手就別放手」、「愛她就別遺棄她」、「連配合度100%的女友都被拋棄了」，也有網友指出里長根本是專家，「里長很了解喔！」、「里長老司機（專家）！」、「應該是里長的，因為他知道很貴」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】