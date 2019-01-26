Facebook擬整合WhatsApp、IG、Messenger　26億用戶或可互傳訊息

「fb教主」朱克伯格想一統天下？Facebook先後於2012年及2014年收購WhatsApp及Instagram，3款應用程式其後保持獨立營運，但近日傳出fb創辦人朱克伯格（ Mark Zuckerberg）計劃整合Facebook原生傳訊應用程式Messenger、Instagram及WhatsApp，讓全球26億用戶彼此能跨平台互傳訊息。

根據外媒報道，fb計劃整合Facebook Messenger、Instagram和WhatsApp。（Gettyimages/視覺中國）

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fb計劃整合其原生傳訊應用程式Messenger、Instagram及WhatsApp，讓它們彼此能互相傳遞訊息。（Gettyimages/視覺中國）

根據外媒報道，fb計劃整合Facebook Messenger、Instagram 跟 WhatsApp，但3個Apps仍是獨立營運，但會在資料整合上作更深入的連結，以達到跨平台聯絡，不同軟體可以互傳訊息，如fb用戶可傳訊息給只有WhatsApp帳號的人。fb發言人形容，這是漫長的過程。

率先披露消息的《紐約時報》報道指，相信此計劃是由朱克伯格提出，並引述知情人士稱合併這3個 Apps 的工作已經啟動，預計在2019年底或明年年初完成。

有分析相信，朱克伯格此舉是為了增加fb的應用程度，從而開拓更多廣告收益，如目前在fb的Marketplace商品買賣平台，整合後便可以將買賣伸延至WhatsApp及Instagram，藉此向廣告商提供更高的使用者參與度，以刺激廣告業務。

（BBC、紐約時報）