如何趕走衰上司？　下屬狂擦鞋有陰謀：終於讚到佢辭職創業

打工仔最怕遇到跟上司不咬弦，如果不想轉工或未能另謀高就，只能祈求對方盡快離職。面對衰上司時，不少人選擇處處跟上司作對，但有網民分享新招，每天都狂讚無能上司，又試過偷偷將對方的資料交給獵頭公司，可惜無人挖角；樓主改為鼓勵上司辭職創業，最終如願以償，且聽聞對方創業後未有起色。網民大讚「高招」，笑言投稿者的行為比宮鬥劇主角更有機心。

打工族在辦公室如何跟上司和平共處，是一門高深學問。如上司跟下屬不咬弦，誰走誰留又是難分難解。（《華麗上班族》劇照）

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facebook專頁「奴工處」昨日上載網民的投稿，樓主指曾經遇到一位無能上司，極想對方離開上司，而他所出的招數，除了每日大讚上司「天上有地下無」，形容上司留在公司如同淺水困蛟龍，更偷偷地將其LinkedIn資料呈遞到獵頭公司，希望有人將上司挖走，但未能如願。

樓主屢敗屢戰，轉為鼓勵上司辭職去創業，聲稱「全力去創業一定好過打扮牛工」，最終上司果然辭職創業。樓主慶幸「唔使再對住呢個廢人」，更聽聞對方創業後未有起色。

把上司讚到辭職創業，有網民形容樓主的行為比宮鬥劇主角更有機心，圖為近年熱爆的宮鬥劇《延禧攻略》劇照。（網上圖片）

帖文引起多名網民討論，有人批評樓主行為差劣，擔心與他共事會「被跣」；但更多人大讚樓主「高招」，留言指「仲機心過啲古裝宮鬥劇」、「呢招好使」、「好有毅力好犀利，要學嘢」。

（fb專頁「奴工處」）