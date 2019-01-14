【學好英語】銷售員叫新人睇水　驚收「老細 passed away」短訊

對銷售員而言，老闆巡舖有時比遇到奇怪顧客有更大壓力。一名銷售員近日於網上分享，指自己吩咐一名新同事站在店舖門口，若老闆大駕光臨就立即傳訊息通知大家，惟新同事最後竟傳了一句「老細just passed away（剛逝世）」出來，令銷售員啼笑皆非，「雖然真係好想老細passed away」，但他相信同事只是想說老闆剛剛經過，又不禁質疑其英文程度。事件令許多網民笑翻，認為「新同事可能語帶雙關或不小心說出真心話」。

同事之間會用Whatsapp聯絡，有時不知對方是寫錯還是語帶雙關。（GettyImages/視覺中國）

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有網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，指自己在一間名店做銷售員，老闆經常會巡舖，於是某天叫了一名新同事站在門口「睇水」，如老闆經過就用Whatsapp通知其他人，但未知新同事是有心還是無意，竟在Whatsapp半中半英說了一句：「老細just passed away」。

銷售員相信新同事只是想說老闆「老闆剛剛經過」，不過對方卻似乎忘記在英文中，「pass away」意思是「逝世」。有見老闆「被過身」，銷售員於是反諷新同事「英文程度非常好」，但又直言「雖然真係好想老細passed away」。

「pass」加上「away」就解作逝世，「She passed away in her sleep」解作「她在睡夢中過身」。（牛津大學出版社網上字典截圖）

動詞「pass」本身已經有「經過」的意思，「She passed a cinema」即是「她經過一間戲院」。（牛津大學出版社網上字典截圖）

英語中，動詞「pass」本身已經有「經過」的完整意思，「She passed a cinema」即是「她經過一間戲院」。但當「pass」加上「away」變成片語動詞（Phrasal verb），就有新的意思解作逝世，「She passed away in her sleep」解作「她在睡夢中過身」。

專頁管理員估計「可能呢位同事都係語帶雙關啫」，有網民亦指「個同事應該係唔小心打左心入面個句出嚟」，或者故意打錯，「我以前成日特登咁講，老細一走，即刻同同事講『she has gone』（她過身了）」。不過亦有人認為訊息只為傳意，「明咪得囉」，又指中文亦有語帶雙關的情境，「咁如果打『老細走咗』係咪中文程度又非常之好呀？」

（fb專頁「奴工處」）