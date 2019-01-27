【密集恐懼症慎入】田螺被落鑊前大逃亡　集體爬牆走佬笑翻網民

田螺對於不少人而言都是美食，近日有台灣網民打算自家炮製一味炒螺肉，他將田螺買回來之後再次出門買東西。意料之外的是，當他回到家後竟然發現廚房內的田螺正在「大逃亡」，在牆壁上四散，場面使人「起雞皮」之餘亦笑翻了不少網民。

有網民上載圖片，指田螺從煲內爬出大逃亡，情景十分誇張。（fb群組「爆笑公社」截圖）

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有網民在facebook群組「爆笑公社」上載圖片，指自己當晚本來打算「炒螺肉加菜」，不過在買完田螺回家之後，卻想到還需買一支米酒，於是便再次出門。不過當樓主買完東西回來之後，竟然在廚房看到「誇張」的一幕，原來在樓主外出時，煲內數十隻田螺趁無人看管時「作反」，掙扎逃出生天！

32年前，台灣金蘭醬油第二代鍾秋桂（圖右）一家生吃非洲大蝸牛，結果集體感染寄生蟲，5人因此喪命。

32年前，台灣金蘭醬油第二代鍾秋桂（圖右）一家生吃非洲大蝸牛，結果集體感染寄生蟲，5人因此喪命。（網上圖片）

田螺們離開大煲之後，分別向多個地方逃亡，大部分都攀附牆壁「向上發展」，不過亦有少量順地勢向下。由於田螺數量眾多，逃亡時的情景使不少有密集恐懼症的人都感到不安，大呼「好可怕」、「雞皮疙瘩了」，亦有其他網民稱自己笑翻天，大讚田螺「很新鮮喲」，又笑稱「大伙兒快跑喔，不跑要當下酒菜了！」

（fb群組「爆笑公社」）