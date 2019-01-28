【出沒注意！】大阪驚現絲襪癡漢　見女高中生就問：絲襪幾多針？

有「戀物癖」沒問題，但騷擾到旁人卻不行。大阪市近日有「絲襪癡漢」出沒，有指一名男子晚上騎單車向路過的女生搭訕，狂問她們絲襪厚度，嚇倒不少途人。當地警方指因附近有多所女子學校，認為疑犯是針對着制服的女高中生犯案，並提醒該區居民要小心。

日前在大阪西淀川區有女性被「絲襪癡漢」性騷擾。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日媒報道，大阪西淀川區有女性被「絲襪癡漢」性騷擾，本月16日約夜晚8時半，涉事男子自稱是網絡名人「絲襪世界」（タイツワールド），他在街頭騎着單車向路過的女生搭訕，並詢問她們：「妳的絲襪是幾針的？」令途經女生十分驚慌，即時向警方報案。

網絡名人「絲襪世界」（タイツワールド）澄清疑犯以他的名義騷擾女性。（Twitter「tightsworld」截圖）

據目擊者指，可疑男子年約30歲，身高約160至170厘米，警方亦發出警告，呼籲區內居民小心。而網絡紅人「絲襪世界」亦在Twitter上澄清被冒認，並譴責疑犯以他的名義騷擾女性。

網絡紅人「絲襪世界」聲稱可以憑肉眼判斷絲襪的針數和品牌，惟現在眼已老化，不能再使用該技能了。

（綜合）