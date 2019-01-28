怪風奪命？　俄戰機剛著陸「被拗斷」秒變火球　嚇人片段曝光！

俄羅斯一架「圖-22M3」（Tu-22M3）遠程戰略轟炸機上周二（22日）在俄羅斯摩爾曼斯克（Murmansk）著陸時墜毀，造成3人死亡、1人重傷；事發片段近日在網上曝光，可以見到戰機瞬間斷成兩截並爆出火光，畫面十分嚇人！

肇事轟炸機剛在塔吉克斯坦（Tajikistan）完成常規訓練，機上沒有攜帶彈藥，但在飛行期間遇到暴風雪，要在奧列涅戈爾斯克市（Olenegorsk）附近空軍基地緊急著陸；從基地人員拍攝到的片段所見，雖然當時是下午1時許，但現場能見度接近零，戰機準備降落在白茫茫的跑道上，機頭突然卻「被拗斷」，駕駛艙拋出跑道，全機化成兩團火球，4名機組人員3人當場身亡，指揮官奇蹟生還，獲救後隨即送入醫院的深切治療部。

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疑遭垂直陣風擊中

戰機在墜毀後，基地人員除了救人，還要清理大量洩漏的燃料；航空專家盧卡舒維奇（Vadim Lukashevich）估計，戰機在著陸時有可能遭垂直陣風（vertical wind gust）擊中導致機頭折斷，當局仍在調查事故原因，轟炸機製造商圖波列夫（Tupolev）派出了專家參與。

「圖-22M3」遠程戰略轟炸機自1989年起服役，最高飛行速度可達每小時2300公里，續航7000公里，曾被派往敘利亞執行任務。