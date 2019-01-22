俄羅斯航空驚傳劫機事件　乘客要求改飛阿富汗　機組人員化解危機

俄羅斯媒體周二（22日）報道，俄羅斯航空一架本來前往莫斯科、航班編號SU1515的客機，出現一名男子意圖「劫機」，要求客機改為飛往阿富汗，該名乘客懷疑飲醉酒或精神有問題。 機組人員成功以客機需要再入油為由，勸服男子，客機最後更改航道，在俄羅斯境內漢特-曼西斯克（Khanty-Mansiysk）的機場安全降落。

至少10名警員已經趕到現場戒備。

俄國電視台「今日俄羅斯」引述消息報道，涉事SU1515客機由西伯利亞城市蘇爾古特（Surgut）起飛，原本前往首都莫斯科，但卻有一名41歲男子要求客機改為飛往阿富汗。報道指，男子身上似乎沒有武器，當局懷疑男子飲醉酒或精神有問題。

報道指，機組人員最終以客機需要再入油為理由，勸服鬧事男子，而飛機被迫改道並返航，最終在漢特-曼西斯克（Khanty-Mansiysk）降落，距離原本目的地莫斯科尚有約240公里。

報道又指，這名男子過去曾多次因為醉酒鬧事而被捕。

涉事客機為波音737，機上有69名乘客及7名機組人員。

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).



According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y — Flightradar24 (@flightradar24) January 22, 2019

報道指，這名男子可能會被控以劫機罪名，根據俄國法例，此罪最高判囚8年，若然行兇者有使用武器或暴力，則最高判囚12年。

（綜合報道）