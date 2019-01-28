【趣怪攝影】香港街拍超現實景象　荒謬、好笑定悲涼只係角度問題

現代人都是低頭一族病患者，在還沒有智能電話的時代，低頭者可能是自卑，可能是埋頭讀書，可能是打瞌睡。

現在低頭族，都將電話屏幕內的網絡世界變成眼簾內的風光，但是卻忘了抬起頭來，看看正身處的街頭巷尾是什麼模樣。（Gettyimages／視覺中國）

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現在低頭族，都將電話屏幕內的網絡世界變成眼簾內的風光，但是卻忘了抬起頭來，看看正身處的街頭巷尾是什麼模樣，尤有甚者以游走網絡實景照片、順google地圖遊覽的經驗，當成自己已經去了旅行。其實抬起頭來，很多影像都可以很好看，也是時候重拾我們的觀察力和想像力了。

黃建榮的攝影集《Re-form》。（Brownie Publishing提供）

香港不缺乏優秀人才，而優秀的創作者好像總無法與群眾達成連結。在攝影界別達人多不勝數，而本地一間小小出版社專做這一類的攝影集，像之前有余偉健的《HKG》記香港97前後的浮光掠影，接下來，又有一位曾榮獲不少國際獎項，甚至曾在國外參與展覽的業餘街拍攝影師出版作品集了。這些相片都是街頭隨拍，看似那麼漫不經意，但是捕捉的一剎那實在考驗工夫，無論是鏡頭角度、攝影師的站位、場景尋覓、一些偶然等等，都可以看到黃建榮Edas的匠心獨運，善於尋找不同角度看事物，從當中發挖「新生趣」的本領。像是熱狗檔那一張，熱狗剛好與檔主的身體連成頭、身的關係，或者我們逛檔口時會不經意地發現，但就很少會用鏡頭捕捉下來。

像是熱狗檔那一張，熱狗剛好與檔主的身體連成頭、身的關係。（Brownie Publishing提供）

又有一張是兩個外傭的造型，竟然與一款熱門的手遊遊戲的角色造型極為相似，這一種攝影是巧合是偶然，還是實屬必然呢？也許，Edas本來無心插柳，也無意聯想起角色造型與外傭相近，或許就是抬頭一望發現有這樣的事，便看準時機捕捉這樣的畫面了。當中還有兩幅頗為趣怪的，一幅是地上有鯉魚的貼紙，碰巧有個婦人穿着紅色的鞋子，走路的姿態、腳掌向的方向，也恰似兩條鯉魚，使整幅相片渾然天成；另一幅是在港鐵車廂內，「完美接縫」背景圖案與乘客人頭，將乘客變成了「悟空」。

當中數到我最喜歡的，一定是萬家燈火旁一個落寞的人。在左邊一幢幢燈火通明的大廈旁，右邊突然漆黑一片，漆黑一片當中又有一個人看似「懸空」的，微微的藍光映照着，更突顯孤寂的感覺，這張相片雖然難說得上是街頭隨拍，但卻是我最有感覺的一張相片。

萬家燈火旁一個落寞的人。（Brownie Publishing提供）

最後，是用來當了攝影集封面的一張滑稽相片，看似是商場管理者走過，身影剛好與牆身的牆紙重疊，而那張牆紙不知道為什麼只有手和腳的身影。身影重疊後看來像是一個人在起舞，活像《賭聖2上海灘》裏周星馳與吳孟達大跳「叉燒包」那一幕；同時也讓我反思，有時候有些東西做好了，但人家敷衍塞責，最後事情做了出來，還不是變了一個笑話？

身影重疊後看來像是一個人在起舞，活像《賭聖2上海灘》裏周星馳與吳孟達大跳「叉燒包」那一幕。（Brownie Publishing提供）

人生就是這樣，充滿荒謬和可笑之事，一個角度看是好笑，換個角度看是無聊，再換個角度看是悲涼。人生於荒謬之中，就該學會反抗，而無論是哪種角度，也是卡謬口中的反抗即存在。

卡謬口中的反抗即存在。（互聯網圖片）

撰文：清君 中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【趣怪攝影】超現實街頭景象 隨拍爆發想像力」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）