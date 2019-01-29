【滿頸鮮血】牧羊犬守護羊群奮戰惡狼　與小羊碰頭安撫勁窩心

一圖勝千言，大概就是這個意思吧！日前外國瘋傳一張照片，相中見一隻牧羊犬疑似跟敵人奮戰後受傷，頸上佈滿鮮血，奄奄一息，其間一隻羊走近，低頭輕輕跟牧羊犬碰頭安撫牠，畫面心酸。牧羊犬職責是保護羊群，避免受熊或狼群襲擊，如今牧羊犬傷痕累累，令網民不禁大讚牠是「最忠心的牧羊犬」。

估計牧羊犬跟惡狼奮戰後，導致傷痕累累，更滿頸鮮血，其間一隻羊走近，低頭輕輕跟牧羊犬碰頭安撫牠，畫面心酸。（imgur圖片）

攝影者表示照片攝於中亞的高加索山，該牧羊犬為高加索牧羊犬（Georgian Shepherd dog），估計牠在放羊時遭到狼群襲擊。（imgur截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日有網民在外國討論區Reddit分享照片，相中一隻牧羊犬頭部滿佈傷痕，頸上鮮血淋漓，坐在草地上奄奄一息，似乎元氣大傷，有羊隻看似若無其事，繼續在草地上覓食，但其中一隻羊卻走近牧羊犬，低頭輕輕跟牠碰頭，看似是安撫牠，以及希望答謝牧羊犬捨身相救，畫面既感人又心酸。

攝影者表示照片攝於中亞的高加索山，該牧羊犬為高加索牧羊犬（Georgian Shepherd dog），估計牠在放羊時遭到狼群襲擊，牧羊犬為保護羊群，不惜跟狼群奮戰，並成功幫羊群逃過一劫。

照片感動大批網民，紛紛留言表示擔心牧羊犬傷勢，又大讚牠是「最忠心的牧羊犬」。有飼養牧羊犬的網民解釋，估計其頸上的血，並非來自牧羊犬，而是狼群的鮮血，因牧羊犬頸上戴的「狼項圈」（Wolf collar）佈滿尖刺，以保護自己免受狼群咬頸致死。

（imgur）