殮房都逼爆！醫院貼告示籲盡早領取遺體　網民嘆：由生到死都要逼

公營醫療服務爆煲，原來不只前線醫護人手不足，連醫院殮房都逼爆！有網民今日（30日）在facebook群組「North District 北區」上載一張醫院告示，指殮房使用率持續高企，如超出可處理數量，會將同性死者遺體放同一格，又勸喻親屬，盡早領取遺體。樓主感嘆已離世的人都沒辦法被尊重，「真係由在生到死後都要排隊同逼」。

樓主感嘆已離世的人都沒辦法被尊重，「真係由在生到死後都要排隊同逼」。（fb「North District 北區」截圖）

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網民Alan今早將告示上載至「North District 北區」，指「未死得嘅係醫院等到想死」，另一邊廂已過世的人，卻「死咗都冇辦法被尊重」。告示寫道，由於殮房使用率持續高企，如殮房存放的遺體超出可處理數量，院方會將死者遺體與另一同性別死者遺體，暫放同一存放格內，或轉送到其他公立醫院殮房，作為臨時紓緩措施。另外告示又提醒稱，為避免出現擠迫情況，請盡早領取死者遺體。

網民在大埔那打素醫院A座登記處前看到殮房使用率高企的告示。（資料圖片）

Alan向《香港01》表示，今早陪家人到醫院覆診，在大埔那打素醫院A座登記處前看到此告示，遂拍下來放在facebook分享。他指最近大家都關注病房沒有床位的情況，但對於死人的問題，大多都未有為意，所以希望讓更多人知道。

帖文瞬間成為熱話，上載一小時已有超過100人轉發，有人嘆「死都冇位」、「有病冇醫院醫，死咗冇殮房入」，亦有人指「生前都未試過同另一個陌生人咁親近」，另有人嘲諷「明星又要出動，叫人唔好死得咁快」。

不過殮房向來有淡、旺季之分，有醫院殮房職員則表示，每年此季都有這個問題，特別在新年前，亦有人指出，有些家屬遲遲未領取遺體，亦是導致殮房逼爆的原因。《香港01》正向醫院管理局查詢，暫時未有回覆。