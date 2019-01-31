【河東獅吼功？】大膽公獅吵醒甜睡中的母獅　下場超爆笑

所謂一物治一物，「萬獸之王」獅子都有「老婆奴」！近日一條影片熱爆網絡，只見影片中的母獅正躺在路上休息，一隻公獅緩慢地走近，突然咬了母獅的屁股一下，似乎是想跟牠「打情罵悄」一下，結果甜睡中的母獅被吵醒後，向對方猛烈地使出「獅吼功」，公獅只有不斷地往後退，場面非常有趣。

公獅則攝手攝腳地走近，當牠站在母獅前面時，竟然以最糟糕的方式將對方叫醒。（YouTube影片截圖）

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從影片可見，一隻母獅正毫無防禦地躺在路中間睡覺，另一隻公獅則攝手攝腳地走近，當牠站在母獅前面時，竟然以最糟糕的方式將對方叫醒，就是一口咬下去，母獅隨即驚醒，並憤怒地向牠發出連串吼叫，並出拳步步進迫，公獅則嚇得節節後退。

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影片由32歲的導遊約書亞（Joshua Loonkushu），在肯亞國家公園馬賽馬拉沙河附近拍攝。他指出從母獅睡着到防禦模式並準備攻擊，只需要兩秒鐘就能完成，又說在8年擔任導遊期間，「我從來沒有見過這樣的事情，無法想像公獅會這麼做」。

（綜合）