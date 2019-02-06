【豬年2019】盤點過年GG小悲劇：尷尬撞衫、爛鞋底、腳臭飄滿屋

一年容易又新年，踏入2019年豬年，不少人都忙於拜年，與親朋好友歡聚，但世事往往未如人意，意外十常八九，生活充滿小確幸之時也充斥小悲劇，新春常見的5大「mola mola」（無喇無喇）崩潰狀況，其實不時出現，你又遇過未？

失驚無神又撞衫

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平日撞衫撞袋已經很尷尬，拜年時與親戚發生「衣櫃撞車事件」更崩潰！香港人今期仍然流行把「唔使急最緊要快」掛在嘴邊，Fast Fashion依然當道，10分鐘剪髮長開長做，試想像到親戚家拜年，打開門入屋，發現親戚與自己穿得差不多，人人周身紅活像利市封一般撞色，原來已不算太壞，撞款兼撞牌子更是十萬個尷尬，肯定想即刻落樓買套新衫，甚至扮跑幾場即刻閃人。

腳臭沖天熏滿屋

入廟拜神，入屋除鞋，但對有腳臭問題的人而言，一定大感困擾，擔心脫鞋後雙腳傳來陣陣惡臭，飄來濃濃鹹魚味，過年氣氛都即時一掃而空。如果希望自己不失禮街坊，有過來人網民分享指應一入屋便衝去廁所，洗乾淨雙腳才出來拜年。

拆利市變搣利市

農曆新年傳統要等到正月十五才可拆利市，不少人心急看看有否發新年財，卻意外發生撕爛銀紙的慘況，完美演繹「見財化水」。去年有港爸上載照片，可見數張慘被撕碎的金牛紙幣，直指兒子撕碎了8000元現金，被網民狂笑小朋友真懂事，「一早就知道金錢係萬惡嘅」。

絲襪穿了大咕窿

絲襪無情情穿窿絕非新奇事，但新年日子特別匆忙，隨時需要一日跑幾場到不同親朋戚友家拜年，但其間如不小心勾破了，雙腳出現好幾條線，認真欲哭無淚，穩陣起見建議大家帶多一對絲襪以防萬一。

鞋底爛到變餅碎

新年想在鞋櫃選一對心愛鞋子穿去拜年，惟要小心鞋子放久了不是常常穿着，其實很容易壞掉，正當你朝氣勃勃準備外出拜年，卻發現腳下鞋底不爭氣像餅碎般爛掉，那一刻能不崩潰嗎？如不幸被親戚看見碎了一地的鞋底，甚至因而露出腳趾，這個新年應該會特別難忘。