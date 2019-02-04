網民綜合保安員新年期間3大特徵　工會：住戶認同先會派利巿

農曆新年的指定動作當然是𢭃利市，而與業主或租客「朝見口晚見面」、俗稱「看更」的保安員，亦是利市受惠者之一。近年網上討論區不時有人發帖討論新年期間的保安員行為特徵，又笑指保安員在過年期間密密𢭃利巿，隨時可以出雙糧甚至三糧，真正稱得大發「新年財」。 香港物業管理及保安職工總會副主席余美雲接受《香港01》訪問時表示，保安員在新年期間其實會有額外工作，壓力亦會增加，住戶向保安派利市，相信是認同其表現；另外，新年期間住戶亦可能遇到不熟悉的保安員，不過近年很大住戶都只會派利巿予熟悉的保安員，「見人就派」的情況已漸少見。

保安員「朝見口晚見面」，不少人新年期間都會派利市給保安員。（電影《回魂夜》截圖）

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有網民指出，保安員在新年期間可以「揸正牌」收取住戶利市，如果戶數夠多，利巿金額隨時等同出雙糧甚至是三糧，十分和味。有網民更綜合了保安員在新年期間的3大特徵，指當這些特徵逐漸出現，那就不看月曆都能知道「新年近了」！如果所有特徵都同時出現，更代表新年已經到來！

新年期間保安員特徵一：笑口常開

愈近新年，保安員面口好之餘，笑容亦特別可掬，加倍親切地與住客打招呼，「早晨、晚安、返工呀、收工啦」等等說過不等，令住客有家的感覺。有網民更稱，其居住大廈的保安員「平時聲都唔聲」，而且經常「黑起塊面」，但新年前數天卻變得笑面迎人，與平日大有分別。

新年期間保安員特徵二：龍馬精神

除了面部表情外，新年的到來，令保安員在行動方面亦有相當大的變化。網民形容其大廈保安員「瞓足一年」，不時都「無嚟精神」，但近日不但精神抖擻，更會主動為住戶開門及按升降機。亦有網民提到，由於自己太年輕，肯定不會派利市，所以保安對他的態度，明顯較對其的父母冷淡，十分勢利。

新年期間保安員特徵三： 「人」如輪轉

基於人事安排需要，保安員偶然輪換當值亦屬正常，但有網民提到，過年時樓下保安員輪換的次數卻特別多，「上年新年一日換成幾次保安，同隔離座啲保安互換」，變相要多派利市。不過亦有人提出可以不派利巿予不熟悉的保安員，「一到個星期無理由會多咗兩三個未見過的看更一齊喺更亭，佢哋講完一句恭喜發財咪回返一句，之後直行直過」。

有網民指出，一幢大廈可以有過百住戶，保安員收利市的金額可能等同雙糧或三糧。（GettyImages/視覺中國）

余美雲則表示，保安員於新年期間工作壓力較大，她舉例指警方於年尾時段會派員到公屋放蛇，測試保安員有否根據相關條例工作，如被發現違規，將會通知所屬保安公司處理。另外商場亦會要增加保安員在新年期間的巡邏次要求，例如巡邏期間需要將所有店舖的前後門都拍照作紀錄，證明沒有爆竊痕跡，工作量因而大增。

對於市民覺得保安員在新年期間特別勤力𢭃利巿，部份舉動惹起網民不滿，余美雲說現時大多數市民派利市給保安員，相信都是認同他們的表現才會派，而撇除高尚住宅，一般住宅住戶不論公屋或私樓，利市都以10元、20元為主。余美雲表示：「而家唔會話係人都畀㗎喇。」她以公屋保安員為例，一般都可以收到雙糧或三糧，不過數字需要視乎當年的經濟環境及保安員表現是否令住戶滿意。

保安員不論節日及天氣都需要當值，可謂勞苦功高。（電影《回魂夜》截圖）

雖然保安員在新年期間准收利市是約定俗成的習慣，但不少物業管理公司都有相關規定。余美雲指出，部份物管公司會提醒保安員，不可以主動向住戶索取利市，甚至連類似「恭喜發財」的說話都不可以說，「但係啲保安員好識轉彎嘅，通常就會講新年快樂」。部分公司則會設立「利市箱」，將保安員的利市錢收集後再平均分配，但住戶大都傾向直接派利市給保安員，「因為啲業主認為你嘅服務OK先至畀，而擺落利市箱嘅利市都唔多」。

其實保安員不論節目和天氣都需要當值，有時更會為各位解決疑難，如果大家都認同保安員的表現，新年時派利市作為一點鼓勵，也就一團和氣開心過年。