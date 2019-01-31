電玩主持直播中睡着意外爆紅　逾200人同時「陪睡」兼課金贊助　

愈來愈多人當上網絡直播主播，但要「撈得起」的確不容易。外國一名網絡電玩直播主持一直寂寂無名，本來只得不多於1000名粉絲追蹤，但近日開直播時意外睡着，竟然因此一夜爆紅，吸引超過200人同時觀看，有網民甚至給予贊助。影片4日前上載至今已超過270萬次觀看，想不到這樣睡一睡，竟殺出一條血路。

電玩直播主持約西在直播期間不小心睡着，卻吸引超過200人同時觀看他睡覺。（直播影片截圖）

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最近遊戲直播平台Twitch發生了一件趣怪事件，只有不足1000人追蹤的36歲電玩直播主持約西（Jesse），近日在直播期間不小心睡着，卻吸引超過200人同時觀看他睡覺，過程中更有粉絲不斷捐錢給他，亦有人不斷跟其他網民留言討論，「起來啦！你停止了呼吸」、「快來看看這個傳奇」，大家都等待約西睡醒。

3小時過後，約西驚醒過來，終發現自己沒有關上直播鏡頭，卻有這麼多人一直觀看着，臉上流露出驚訝又尷尬的表情。結果影片在網路上至今達275萬次的觀看，是其直播中流量最高的影片。

（綜合）