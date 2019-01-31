美年輕女老師傳裸照色誘　圖邀17歲男學生玩多P裸體捉迷藏

美國發生女老師色誘男學生案件！一名年輕貌美的數學女老師，去年透過通訊軟件向一名17歲男學生，傳送數張自己赤裸上身的裸照，更邀請對方玩赤裸捉迷藏，但男學生把持得住，而且報警求助，女老師不但需要辭職失去教席，上周三（23日）更被捕及面臨官非；據了解，她被捕後已認罪。

女老師施密特（Kelsie Schmidt）透過通訊軟件向一名17歲男學生，傳送自己數張赤裸上身的豔照，更試圖邀請對方玩多P赤裸捉迷藏，最終被捕。（Kelsie Schmidt fb圖片）

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綜合外媒報道，色膽包天的女老師施密特（Kelsie Schmidt），年齡介乎22歲至24歲，住在美國北達科他州比尤拉，大學畢業後，去年在比尤拉高中學校擔任數學老師，展開其首年教師生涯。

至去年8月至9月，施密特透過Snapchat向其中一名17歲男學生傳送自己3至4張裸照，其中一張明顯赤裸上身，並用一把金色長髮遮胸，若隱若現，其餘照片則是露腿照，更寫明「去找人一起玩裸體捉迷藏吧」，但該名男學生把持得住，而且報警求助。

至上周三（23日），警方拘捕施密特，據了解，她被捕後已經認罪，在同一星期，她被控「通過電腦或其他方式引誘未成年人」罪名，兩日後，施密特向學校請呈，獲得校方批准，不過亦有傳她被學校勒令停職。至本周二（29日），施密特被押上法庭，獲准以1000美金（約7,800港元）保釋，案件2月底再次提堂。

（綜合）