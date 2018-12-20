台小一男生被同學欺凌　遭丟飛碟脫褲子爆喊　老師拍片：假哭啦！

學校欺凌問題並不罕見，但如果老師亦涉事呢？日前，台灣討論區「Dcard」流出一條影片，片中一名國小一年級的男生被同學欺凌，躲在一角哭泣時，還被同學丟飛碟，老師不單沒有阻止，還笑着說學生「假哭啦」及拍片。這名老師其後將影片上載到Instagram，被網民截取影片上載，事件得以曝光。老師行為惹來極大爭議，校方更因此公開交代，指老師是剛退伍的新手老師，認為應給他機會從錯誤中學習，但網民不買賬，直言：「連欺凌還是玩笑的界線都分不清楚，還適合當老師嗎？」

台灣一名男老師拍下學生被欺凌的畫面，受害小學生被丟飛碟。(Dcard影片截圖)

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相關影片周二（18日）被上傳到Dcard，影片分兩部分，第一部分看到一名小學生躲在體育用品室掩面哭泣，男老師帶頭嘲笑「假哭啦」，又和學生一起說「他很愛演戲」，一名女同學甚至拿飛碟丟向被欺凌的學生。第二部分更為誇張，一大班學生在公園裏追着那名被欺凌的學生，將他按在地上後，還想將其內褲扯下，正在拍片的老師才上前笑着說：「不可以，不可以拖拉褲子。」片中該名老師沒有即時走前拉起被欺凌的學生。

老師涉有份欺凌學生，影片在網上引來極大爭議，有人直接截取了該老師的IG戶口，涉事學校亦因此曝光。當地傳媒向該間位於南投的小學查詢，證實影片兩個部分中被欺凌的是同一名學生，他是一名小一男生，事件發生於本月18日，老師是一名剛退伍的新老師，所以才會「模糊了界線」。

台灣一名男老師拍下學生被欺凌的畫面，受害小學生被其他人按着扯底褲。(Dcard影片截圖)

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涉事學校在facebook專頁交代事件，指影片第一部分中，老師和學生上完飛碟課時在收拾，「老師模糊自己與學生身分帶領學生不當嬉鬧」，第二部分正在玩「鬼抓人遊戲」，最後學生群起圍向該小一男生，老師發現學生想扯褲子已開口阻止，校方稱已讓主任帶該名老師到班上說明事情經過及道歉。

校方續稱，這名老師其實只是剛退伍，明白影片激起民憤，但不是輕鬆地將他革職就能了事，「他初出茅廬，到本校服務僅數月，卻已是大受歡迎的人氣老師」，今次事件對他既是一個打擊，亦是一個學習機會，指校長會親自帶他到被欺凌學生的家中道歉，校方會關注他的課堂並給予輔導。

涉事學校在facebook專頁公開事件，並交代不會解僱該男老師。（學校fb截圖）

對於校方拒絕解僱老師，網民顯然不接受，質疑事件是「老師帶頭霸凌」，「把這老師找出來，我也想用飛碟打他」、「還要給這種沒大腦的老師第二次機會嗎」、「當老師當成這樣不如不要當老師害社會敗壞」。甚至有人直言，如果該名小一男生未來有任何人格扭曲，「變成未來社會犯案的人，這老師佔90%的責任」。

（綜合）