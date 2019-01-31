【唔知死】內地客捉劇毒八爪魚拍抖音　外國網民大驚：捧住死神！

內地人去旅遊都喜歡拍抖音和朋友分享，日前一名內地遊客在澳洲北領地達爾文（Darwin）海灘遊玩時，捧起一隻藍環八爪魚（Blue-ringed octopus）把玩，並把片段分享到抖音，看得不少外國網民心驚膽戰，因為藍環八爪魚劇毒無比，如果不小心被咬到，足以癱瘓甚至死亡。

影片中可見，一名遊客把藍環八爪魚捧在手上。（抖音圖片）

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影片中可見，一名遊客把藍環八爪魚捧在手上，八爪魚非常生猛，在其手掌蠕動，之後遊客把手放到水中，八爪魚緩緩爬回水中。遊客之後將影片上載到抖音，還留言說「好漂亮的章魚」。

後來，有人分享影片到外國討論區Reddit，該遊客的玩命行為隨即令很多外國網民吃驚，「他們根本不知道他做了非常愚蠢的事，他們活着是多麼幸運」、「這讓我心跳加速，你就像握着死亡在手上」、「這傻瓜真幸運，仍可發布這影片」。

藍環八爪魚毒性強烈，唾液中一種成分毒性可達氰化鉀（山埃）的850倍以上。（getty圖片）

其實藍環八爪魚毒性強烈，唾液中一種成分毒性可達氰化鉀（山埃）的850倍以上，儘管體型細小，一隻藍環八爪魚所攜帶的毒素卻足以在數分鐘內殺死26名成年人，更被號稱「世界第三毒」。

一旦被藍環八爪魚咬傷，人體會出現噁心、嘔吐、吞嚥困難等，10分鐘後，被咬者可能會出現呼吸困難和癱瘓，需要人工呼吸急救，更可怕的是目前尚未有治療藍環八爪魚毒素的血清。

雖然藍環八爪魚毒性很高，但也不會胡亂主動咬人，因此上世紀只有3宗藍環八爪魚中毒死亡的個案，2宗在澳洲，1宗在新加坡。