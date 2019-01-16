【世界都是我的舞台】大媽企惠康門口玩抖音　忘我唱歌嚇親網民

繼大媽團先後於旺角、尖沙咀等地區開台唱歌，有網民近日發現西環西寶城亦有大媽出沒展露歌喉！補習導師Alan Chan於facebook上載片段，表示該大媽於惠康電梯口前擺設手機腳架並開着抖音拍片，Alan被她「震撼性」的歌聲嚇到，不理解為何會選擇在該位置拍片，「睇到我全身震抖」。不少網民都紛紛留言表示詫異，「叫商場保安趕佢走啦」、「完全不理解呢種行為」。

補習導師Alan Chan近日於facebook上載片段，表示有大媽於西環西寶城惠康電梯口前擺設手機腳架並開着抖音拍片。（Alan Chan授權片段截圖)

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Alan昨天（14日）於fb群組「西環變幻時」上載片段，表示於早上行經西寶城惠康電梯口時，驚見一名大媽站在廣告燈箱面前唱歌，歌聲在商場內更有回音，而她則猶如進入無人之境，完全無視Alan在背後拍片。

片段長17秒，可見大媽早已在燈箱前擺好腳架及手機，開着抖音App高歌。她看起來非常陶醉於自己的歌聲，不時比着手勢，台型十足。Alan更稱片段只是大媽其中一次錄影，她拍完後似乎不滿意自己的表現，於是又再重新錄影。

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Alan續指，他沒有全程見證大媽演唱，不過後來亦有通知商場保安注意事件。不少網民對大媽的行為感到訝異，「 做乜嘢事」、「我睇到呆左」、「屋企冇位影？」、「塞住個電梯口」、「 人無恥，便無敵」有人則笑稱大媽是「 環迴立體聲」，「我行到佢後邊嗰陣會大聲叫」、「 可能佢下次去全美一叮啊」亦有網民稱：「燈箱除咗照明，仲有打燈作用。」

不過有住在附近的網民表示，其實大媽不時出沒，更會無處不在地唱歌，「有時喺街一路行一路唱，有時喺後樓梯唱」有網民更稱曾詢問大媽，對方只答道享受唱歌的感覺。該網民續指：「算吧啦佢又唔係搵食呃錢，得饒人處且饒人吧。」

（fb群組「西環變幻時」）