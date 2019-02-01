「月子旅遊」被指造成國家安全隱患　美國堵截　首次刑事檢控20人

針對「月子旅遊」，美國當局首次就安排中國孕婦到當地產子的活動提出刑事檢控，將起訴20人，並已在加州南部拘捕3人，涉嫌串謀簽証欺詐及洗黑錢。

美國聯邦檢察官辦公室（U.S. attorney’s office）發言人姆羅策克（Thom Mrozek）說，這是當局首次刑事起訴「月子旅遊」的經營者。聯邦政府人員在2015年亦採取過打撃行動，有關服務收取中國孕婦數千美元，然後安排她們前往加州旅遊，並在當地醫院分娩，好讓子女自動取得美國公民身份。

雖然懷孕時仍可到美國旅遊，但當局指出「月子旅遊」是向中國孕婦兜售美國公民身份，孕婦則隱瞞已懷有身孕，以及就前往美國的詳情說謊，以取得旅遊簽證。知情者透露，曾經有孕婦被「教路」訛稱會入住夏威夷的特朗普酒店（Trump hotel），但其實是到加州歐文市（Irvine）的一所公寓待3個月。

當局2015年突擊檢查加州多處與「月子旅遊」有關的地點。（美聯社）

長大後可任父母申請綠卡擔保人

當局稱，「月子旅遊」不但涉及詐騙，還造成了國家安全隱患，因為參與「月子旅遊」的有些是為中國政府工作，當子女取得美國公民身份並到21歲後，便可出任父母申請綠卡的擔保人。

「月子旅遊」並非新鮮事，早在美國加州及其他地方出現，「顧客」當中有來自中國、俄羅斯或尼日利亞等國家的夫婦。過去「月子旅遊」的經營者有時會因為被居民投訴，例如製造過多垃圾而被執法人員問話，但並不會被起訴。

+ 3 + 2

2015年，聯邦政府人員突擊檢查了加州多處與「月子旅遊」有關的地點，超過20人被列為重要證人，但當中不少人竟成功逃回中國，一名幫忙他們離開移民律師事後被控妨礙司法公正。

除了美國，加拿大也面對「月子旅遊」的問題，「雙非」嬰兒俯拾皆是。由於加拿大奉行「屬地主義原則」，「雙非」嬰兒會自動成為加拿大公民，因此吸引了許多中國孕婦到當地。有孕婦聲稱「月子旅遊」的費用能「補貼」加拿大的醫療系統，為當地經濟作出貢獻，但現在已引起加拿大部分政黨反對，以及民間自發阻止，並呼籲仿效英國、澳洲等國家，廢除無條件的出生公民權。