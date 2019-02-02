新年流流，親友間最喜歡甚麼都比一輪，除了學歷、人工，連男友都要拿出來比。日前，微博網民舉辦活動，需要總結男友一年內為自己做過的菜譜，還設計「#男朋友之間的差距」標籤，登上微博熱搜，引來一大班女網民落力放閃「曬命」，上載男友做過的菜式，不少更做成「水蛇春咁長」圖輯。不過，一個人也可以過得好，有單身女網民不服輸上載照片，說「我自己解鎖了200個菜！」

近日微博女網民流行上載男友過去一年做的菜，引來不少參加者。(微博圖片）

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女生要拿男朋友來比較，除了身高肥瘦樣貌房地產，連廚藝都要拿來比一番。日前有微博網民想為過去一年總結，拋出題目「男朋友今年給我 ::2;做過的菜譜」，還要標籤「#男朋友之間的差距」，結果竟然引來3萬多個留言，各人紛紛貼出自己平日吃的男友菜式。

第一個上載圖片的女網民，直接將多個圖輯上載，而且還說是「快過年了，一份男朋友的菜譜」，還囂張地形容是「簡直就是宇宙對我的恩寵」、「好想讓全世界都知道我男朋友超優秀」。其他女網民亦跟隊接龍，隨即上載自己男朋友的菜譜應戰，除了菜式多，連餐具都很講究，更能看出他們特意用手機程式調色，「味精」頗重。

有女網民不甘示弱，表示自己最少已懂做200種菜式。(微博圖片)

同場加映，女朋友做飯翻車現場：

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有人「放閃」，自然有人「睇唔過眼」，有留言說：「妳男朋友把你當豬了」、「妳多少斤」、「行吧知道你有男朋友了」、「只能發一下我給男朋友做的菜了」有留言「夾硬」放閃，「我男朋友還是會幫我點外賣」。有單身者就心懷不軌，看到圖輯後說：「你好，這種男朋友去哪裏領？國家分配嗎」、「我想變性嫁給你男朋友」、「給未來男朋友跪了，什麼時候來我家過年」。

（新浪微博）