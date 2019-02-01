台高雄辦情趣酒店選舉　「摩鐵公主」半裸拉票：換老婆不如換地方

台灣高雄市長韓國瑜選前政見之一就是推展愛情產業鏈，如今高雄市觀光局與20家摩鐵（汽車旅館）業者合作，從1月15日至2月10日期間，推出「2019 愛你久久 高雄十大愛情摩鐵票選活動」，各家業者無不全力拉票。 一名有「摩鐵公主」稱號的辣妹就在自己臉書、IG上貼出許多火辣照片，為自家旅館催票，貼文和照片讓網友看了快要暴動。

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擁有32G好身材的Talcy是高雄某家知名汽車旅館的二代，她目前在大陸經商，時常在社群網站上分享許多日常生活大小事，還有貼出穿著火辣、大露酥胸的性感照片，吸引了逾15萬粉絲追蹤按讚。

為了響應高雄市政府愛情摩鐵票選活動，Talcy每天都在自己的臉書和IG上幫自家旅館拉票。她日前在IG上貼出一張照片，只見她裸著上半身，下半身僅穿一條內褲，然後拿著一張寫著「換老婆不如換地方」的標語遮住胸部，大方露出「南半球」。

Talcy寫道「我還記得我10年前第一次帶當時的男友回家裡的旅館開房間，就是住這間101號房」，還標記「每次都要住不一樣主題的房間」、「換男友不如換房間」，讓網友看了臉紅心跳，留言表示「真羨慕妳的男友」、「肥水不落外人田的概念」、「人美怎麼拍還是美」、「我每天都有投」、「我投了，也叫我太太投了」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】