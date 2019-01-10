18歲純天然美女「洗版」攻陷中日韓熱搜榜　網友狂讚：盛世美顏！

最近有一位名叫Susan的00後少女在網絡爆紅，因外表清新脫俗，五官深邃，被一眾網友大讚「仙女顏值」，IG有接近25萬人follow，更登上中、日、韓三國熱搜榜。

現年18歲的Susan身高160cm，臉圓圓，擁有一對令人羨慕的大眼睛、雙眼皮，高挺的鼻樑同櫻桃小嘴，非常精緻，因此有不少人誤以為她是混血兒，但她本人親自澄清是100%中國人，2000年出生於上海，還曾經上載同父母的照片，雖然兩人的樣子有部分遮擋，不過也看得出是俊男美女，據悉，Susan目前同家人在美國居住。

出生於2000年的Susan因擁有精緻的外表而走紅，深邃的五官令不少人一位她是一位混血兒，不過原來她是純中國人，出生於上海，現在同家人在美國居住。（IG圖片）

獲知名設計學校Parsons School取錄

其實Susan不止天生麗質，更是一位不折不扣的高材生，早前就被知名設計學校Parsons School of Design錄取，並且每年有9,000美金（約7.1萬港元）獎學金，認真才貌雙全。位於美國紐約的帕森設計學院在業界享有盛譽，是世界著名的藝術學院之一，由5個主要學院組成，包含攝影、建築、影像設計、服裝設計、室內設計等專業課程，在2018年QS藝術與設計大學排名中，該校世界排名第二，美國排名第一。同時亦培育出不少知名的設計師同藝術家，包括Alexander Wang、Marc Jacbos、Tom Ford、Anna Sui、Thakoon等，陳慧琳（kelly）也是校友之一。

自家經營YouTube頻道 回答網友提問

除了不時在IG上載靚照之外，Susan在YouTube亦有經營自己的頻道，現在總共3條片，吸引逾8000人關注，主要回答網友的問題，以及分享一些觀點同生活點滴、美妝、服裝搭配等。

面對網友的大量提問，Susan也在片中一一解答，有人好奇她是誰時、為何這麼多粉絲時，Susan表示自己是一名高中生，大部分粉絲來自日本同中國，她猜測是大家在Twitter和微博上分享她的照片，令大家認識了自己。Susan吹彈可破的肌膚令網友羨慕不已，她也分享了護膚心得，第一就是認真洗臉，第二她只用兩隻保濕水，其他的美白、面膜、精華通通不用，而且不上底妝，即係不在肌膚上用化妝品，保持天然的狀態。一條簡單的「Q&A」短片，已經吸引近17萬人觀看。

Susan在片中耐心解答網友們的提問，面對大家的稱讚，她也表示多謝，倍感窩心。（視頻截圖）

Susan的高顏值獲得大批網友狂讚「你怎麼那麼可愛」、「你眼睛怎麼可以那麼大」，指她是橋本環奈、迪麗熱巴、Angelababy的集合體，甚至有人說「看完你，我都不敢照鏡子了」、「我要是長這樣，每天笑著起床」等，紛紛感歎Susan的「盛世美顏」。

有人讚就有人踩，所以都有少數人質疑Susan整容，但由她小時候的照片來看，似乎可以直接推翻這個說法。（IG圖片）

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