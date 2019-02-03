台男生日願望成真　霸氣人妻豪送全套PS4 VR　網民：人生勝利組

一生難求好老婆！近日有台男在生日前夕收到夢寐以求的禮物，其老婆竟送上全套PlayStation 4（PS4）作禮物，當中包括VR遊戲機組合包、遊戲手掣、耳機、VR眼鏡等等，共4萬多台幣（約1萬港元），令他相當興奮，立即影相上傳「曬命」，引來大批網民熱議。該霸氣老婆事後亦現身解釋，笑言自己終於可以安心追劇，更揚言待結婚紀念日再送PS5，羡煞一眾網民，大呼要被甜死了。

有台灣人夫收到老婆送全套PS4作生日禮物。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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「這次是她的全額付款！」該名幸福台男周三（1月30日）於facebook群組「爆廢公社」發文，表示自己在生日前夕收老婆送全套PS4作生日禮物，並開心分享照片，感謝老婆滿滿的愛，指即使之後再出PS5也無所謂，「就像手機一樣永遠有更好的」，現已經心滿意足。並有感而發，「大家身邊的人都是最適合自己的，凡事多點忍讓就相安無事！」

從他上載的圖中可見，PS4全套包括主機PRO、VR全配包、遊戲槍、遊戲手掣、耳機、動態控制器、直立式架子，非常豪華。而老婆昨日亦在同一群組發文分享，指整套PS4連10個遊戲片跟12個月會員，合共4萬多台幣（約1萬港元），自己一出年終獎金就買，基本是「落重本」。

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其大方的老婆續指，「我老公不是沒錢買，是捨不得買。他總是把最好的留給我，所以我才領完我的年終後馬上買給他」，亦讚老公平日很疼她，「他平常安太座（給老婆紅包）安的很好喔」。惟她笑言，送PS4的用意是可以讓她安心追劇，不受老公的打擾，亦打算除了要回娘家拜年外，允許他隨便玩。

雖然有傳PS5快將面世，但她表示「早買早享受」，認為丈夫玩得開心就好，又揚言如果出了，在2月14日的結婚紀念日再送他PS5。

帖文引網民關注，不少網民都表示非常羨慕，很想有個這樣的老婆，「我的PS4當初自己買，看到這文我都想討老婆了」、「你已成為人生勝利組」、「想必平常安太座安的很好」。有網民笑言，以後夫妻吵架可以「一言不合用PS4決鬥」、「別人的老婆總是不會讓我失望」。

（fb群組「爆廢公社」）