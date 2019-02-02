【樓奴】絲打出文力撐公屋男友「貼地」　節儉會感恩仲識換水喉

傳統上住公屋代表生活水平屬比較基層的一群，網民不時揶揄家住公屋的男友見家長時會連雞脾都無得食。不過，一名絲打就在連登討論區發文，力撐男友住公屋其實「都有好多好處」，她指自己男朋友出世就住公屋，從中學會節儉，加上明白自己出身較差，會更努力讀書和工作，也會更多生活技能，例如換水喉、煮飯等等。

網上有潮文，表示住公屋的男生見家長時，可能不被未來外母觀迎，連雞脾都無得食。（ronnie chau youtube圖片）

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該名女網民以「男朋友住公屋都有好多好處」為題，在連登討論區發文，她指，男朋友由出世開始就住公屋，眼見很多女生可能看不起此類男生，於是想幫公屋男友平反。

她直言公屋男生「除咗窮咗啲之外，其他嘢都好好」，例如從小開始資源比較貧乏，「所以好多嘢都會慳住用，就會學識節儉，慢慢咁儲到錢」，相反自少物質豐富的人可能就不會珍惜，「我另一個私樓朋友就好大使，月月清」。

她又指，一些住公屋的男生因為自己身世不好，為了擺脫身世和養育父母，就會更努力讀書和工作，「同埋佢哋會對好多事感恩，亦都會比較專一，重感情多啲」。樓主還用自己男朋友來做例子，指他「而家大學畢業搵到份好工都無忘本，仲同我一齊緊」，還會換水喉，煮飯等家庭事務，「因為佢哋以前屋企有咩問題都要一腳踢做晒」。

樓主又讚公屋男生「比較貼地」，「其實如果睇性格的話，公屋男仔真係優勝啲，可惜太多女仔睇錢做人」。

一名絲打就在連登討論區發文，力撐男友住公屋其實「都有好多好處」。（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱烈討論，有人認同樓主，「男仔通常細個窮大個會力爭上遊，細個食慣嘆慣嗰啲大個好多變做離地二世祖」，又指公屋租金、管理費便宜，「閒錢多你一大截，想去旅行炒股買iphone食大餐應有盡有」。

不過亦有不少網民指樓主美化了住公屋的男生，「好聽就識慳，其實咪又係窮同寒酸」、「如果搵唔到份好工呢？公屋仔輸在起跑線注定比私樓起步辛苦係事實」、「嫁埋畀佢一齊同老爺奶奶迫埋一間公屋住囉」。有網民則認為，男人最重要是上進，「男人住公屋唔可恥，但諗住住死一世公屋唔向上流再沾沾自喜先可恥」，亦有人指不論公屋私樓都有好人和壞人，「笑吓咪算囉，勿認真」。