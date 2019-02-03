【絕對慎入】連登仔直擊小強生B　求幫手改名　網民：多到好難改

豬年快到，狗年「BB」趕在最後幾天衝刺出閘！說的並不是人，而是人稱「小強」的蟑螂！有連登網民以「隔離陳太啱啱生，求改名」為題發帖，上載多張蟑螂正在生產的生照，因為誕下的「小強」數量不少，場面非常嚇人。相片引發網民討論，有人留言詢問蟑螂是產卵抑或讓幼蟲由「肚入面爆出嚟」？其實，雌性蟑螂會先產下和紅豆大小相似的「卵鞘」，幼蟲正確來說是由卵鞘爆出，故在廚房等地見到卵鞘，就要馬上消滅，以免蟑螂「落地生根」無限繁殖。

注意，以下照片可能引起不安，敬請留意！

有連登網民拍下蟑螂生產過程，非常嚇人。（連登討論區截圖)

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有連登網民今日上載數張「小強」產子的照片，可見一隻蟑螂肚部朝天，躺在一個相信是鐵罐蓋的物件上，尾巴連着一個長型卵鞘，許多蟑螂幼蟲從卵鞘中跑出，一隻隻呈白色半透明白色狀，隱約可見小小的黑眼睛，頗為噁心。樓主打趣說「隔離陳太啱啱生」，希望大家幫忙改名。

網民看到照片後回應指：「原來小強啱啱出世係有眼，好qq。」亦有人認真想幫忙改名，無奈「多到唔知幾多隻，好難改啫」、「咁你姓咩先得㗎，你講咗先改到名㗎」，「陳1強、陳2強……陳X強」。有人則順帶一問，究竟「佢係生蛋定係肚入面爆晒寄生蟲？」，樓主解釋蛋是長在蟑螂屁股上。

事實上，蟑螂繁殖時會產下一粒像紅豆的「卵鞘」，一粒卵鞘最多可藏逾50隻幼蟲。一般而言，蟑螂產卵分成置卵及帶卵式生產，香港常見的「美洲大蠊」就是以置卵形式生產，雌蟲產出卵鞘首兩天，會先選擇隱蔽地點將其收藏，一般會產於廚櫃、箱子或雜物間（因有食物及易於隱藏），卵鞘有足夠養份供胚胎發育，小蟑螂成熟後，就會破鞘而出，四出散去覓食，長大後又再繁衍下一代。

慎入，下圖為蟑螂幼蟲孵化情況：

+ 10 + 9 + 8

另一種在香港常見的「德國蜚蠊」（常稱德國曱甴）則更有「母愛」，因為牠們產卵鞘後會將之置於腹部拖着走，選擇溫暖又容易覓食的地方生活躲藏，直至幼蟲孵化為止。巿民如在廚房見到這些「紅豆」，不一定要踩破作物理攻擊，因科學家研究後，認為卵鞘無法抵禦高溫或低溫，故用火燒或放進冰格，都能有效把蟑螂後代殺絕。

（綜合）