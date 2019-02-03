日烹飪專家教路　卡樂B薯條秒變拉絲芝士薯蓉　官方認證：好味！

烹調美食需技巧和時間，並非每人都有耐性去嘗試。近日有日本烹飪專家在Twitter上分享將卡樂B薯條（Calbee）變成芝士薯蓉的方法，儼如餐廳賣的品質。不少網民得知後跟着做，成品令人大呼超驚艷，而且製法千變萬化，總有一款「啱心水」！這個食譜更獲官方認證，指試了絕對不會後悔。

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日本烹飪專家兼Youtuber的「リュウジのバズレシピ」指，要做出現在流行會拉絲的法國傳統美食－「法式芝士薯蓉」（Aligot）並不困難，材料只需要一杯卡樂B薯條、鹽、條狀芝士和熱水150毫升，將所有材料放進杯後，蓋上待數分鐘，再將它攪均即可。

近日有日本烹飪專家在Twitter上分享將卡樂B薯條（Calbee）變成芝士薯蓉的方法，成為一時熱話。（Twitter「ore825」圖片）

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從上傳的相中可見，杯中薯條被一層厚厚的芝士覆蓋，加入熱水攬拌後的芝士薯蓉濃厚，很輕易做到「拉絲」的效果。他補充，鹽只是調味用途，可以根據口味調節。另外，放胡椒和塔巴斯科辣椒醬（Tabasco），甚至蔬菜、咖喱、牛奶或牛油也同樣好吃。

帖文引起一眾網民追捧並瘋狂轉發，更有不少人挑戰這個食譜，結果成功率出奇地高，大讚成品超好吃。而食譜更獲更獲官方實測證實，表示用多種不同口味和旗下品牌的也同樣做到該效果，試了絕對不會後悔。

（Twitter「ore825」）