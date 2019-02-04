連登仔稱中六合彩後留言者可分10萬　疑改圖扮中頭獎激嬲網民

「想 我都好想好似中咗頭獎」，香港人的願望連歌都有得唱，連登討論區則有人開Post呼籲「人人集氣」，稱如果他中了六合彩，帖文內留名支持他的網民可以每人分到10萬元。其後樓主聲稱自己「真係中X咗頭獎」，使不少人都為他高興，不過其後有「連登偵探」踢爆樓主的圖片造假，其實他沒有中獎，使網民一場歡喜一場空，認為他涉嫌「不誠實使用電腦」，但亦有人認為樓主改圖只是因為中頭獎後希望「走數」。

有連登仔開Post稱留言者在他中頭獎之後可分得10萬，引來十數人留言，事後卻被人踢爆圖片曾被修改，引起中獎疑雲。（連登討論區截圖）

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在昨日清晨2時許，有網民以「真係中六合彩嘅留名等分錢，頭10個人人10萬，希望人人集氣」為題發文，然後上載一張六合彩下注畫面的截圖作證。帖文在同日晚上8時前，有約十多名網民留名集氣，支持樓主中六合彩。

直至晚上11時左右，樓主「上水」回覆帖文稱「攞錢……多謝咁多位」、「真係中X咗頭獎……」。根據馬會資料，當日（3日）攪珠的六合彩頭獎一注獨得，派彩超過5700萬元，扣除約十多位留言網民分走的獎金之後，樓主仍然可以獨得約5600萬，十分和味，可以過肥年。事後帖文受到不少人關注，更留言祝福樓主及表達羨慕之情，留言量極速達到上限的1001。

連登偵探指出圖片有可疑，點擊觀看破案過程！

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約兩小時後，有「連登偵探」發帖踢爆，稱「連登仔中頭獎」一事有可能造假。偵探指出中頭獎貼文中的六合彩下注畫面截圖由Google Drive上載，檔案名為「2FAKE.jpg」，該檔案於2月3日清晨2時41分上載，在同日晚上11時13分被修改，聲稱中頭獎的回覆則於11時11分出現，偵探質疑「你真係中咗嘅話，又要重新upload過張圖嘅？」另外，在表示中獎的帖文中，六合彩下注畫面截圖已經失效，圖片相信已被刪除，而根據偵探備份的圖片，樓主的數注六合彩下注之中，其中一注6個號碼與結果完全相同。

不少網民知道事件可能涉及造假之後都覺得十分憤怒，有人更計劃起底找出謊稱中頭獎者的真人，指其涉及「不誠實使用電腦」、「使用虛假文書」。不過亦有人認為，該名連登仔可能真的中了頭獎，他只是想走數不派錢給留名的人，甚至是不想被認識的人知道自己中頭獎，所以才改圖扮講大話。

（連登討論區）