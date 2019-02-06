台好心婆婆邀清潔女工入屋休息　漏口風「過年送金給兒孫」惹爆竊

台灣新北市萬里一名女屋主日前體恤到社區打掃的陳姓女清潔工辛苦，邀請她到家中休息，還送飲料及泡咖啡給她喝，但聊天時露了口風，並拿出金塊說「這是過年要給我子孫的」，沒想到陳女心起歹念，隔天破壞門鎖進屋洗劫，涉嫌偷走24萬元（約6.1萬港元）的6個金塊。金山警分局循線追查，將陳女依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

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警方調查，有多次竊盜、毒品前科的陳姓女子（41歲），過年前在萬里某處社區大樓受雇打掃時，一名女屋主看她工作辛勞，邀她進屋內稍作休息，還拿茶水、泡咖啡招待，但在聊天過程中，女屋主曾向陳女展示自己要買給兒孫返鄉團圓過年的金塊，沒想到，卻因此讓陳女起歹念。

金山警分局說，陳女隔天繼續到社區打掃，但多次前往被害人家門口查看，確認屋主不在家後，涉嫌破壞門鎖進屋內行竊，將價值24萬元的6個金塊竊走，監視器錄下犯案過程，犯案全程不到2分鐘，手法相當熟練。

女屋主返家後，現6個金塊被偷報警，而警方經調閱監視器畫面後，鎖定陳女行蹤，日前循線將她逮捕。陳女坦承行竊，金塊拿去桃園地區銷贓變賣換取現金。女屋主感嘆，好心招待清潔工，卻被她恩將仇報，當時只是聊天談及，沒想到因此惹禍上身，偷到她家裡來。

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