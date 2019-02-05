【新年福氣】回收家具發現廿兩黃金　物歸原主萬元謝禮轉贈療養院

台灣台東縣池上鄉從事木工的鄧姓男子，農曆年前準備拆解一具回收的舊木櫃，意外發現其中一個暗櫃裡，竟有一包重約廿餘兩的黃金， 市價逾百萬新台幣，鄧姓男子隨即偕同太太將黃金送至台東關山警分局池上分駐所報案。 經警察查訪當地家具行業者，從而找到櫥櫃主人，將黃金原封不動奉還，失主當場致贈1萬元新台幣（約2550港元）當謝禮，鄧姓夫婦卻婉拒，但在失主堅持答謝之下，鄧姓夫婦把失主致贈的1萬元轉贈給關山聖十字架療養院，讓處理員警感動，也傳為地方佳話。

關山警分局今天指出，鄧姓男子小年夜傍晚報案，指他在回收家具中發現一包黃金，池上分駐所長廖建全隨即派警員蘇姵尹、楊維雅至現場拍照存證，並清點其中有金條、金手鐲等飾品，全部黃金重約20餘兩，另在義警小隊長鍾永和及家具行莊姓老闆協助下，順利找到木櫃主人，失主隨後也到分駐所認領，經核對黃金內購買單據，確認為失主祖父母所有。

由於這批黃金價值逾百萬元，且是失主祖父母所購，失主日前趁著年節前大掃除，清理丟置這具舊櫥櫃時，根本沒有多想就丟，直到警方通知，才知櫥櫃裏頭還藏了黃金，失主不僅喜出望外，還當場包了1萬元現金當紅包謝禮，但遭鄧姓夫婦婉拒，在廖建全建議下，決定將紅包轉贈給關山聖十字架療養院。

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