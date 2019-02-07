台網民山上發現野生瀕危穿山甲　網民：別公布地點好好保護牠

穿山甲一直被人誤以為有藥用價值，故成為捕獵目標及被走私最多的哺乳動物，正面臨絕種風險，香港海關上月更檢獲歷來最大批、8300公斤的走私穿山甲鱗片。台灣有網民近日於山上發現野生穿山甲，只見牠看了看鏡頭，便逕自將頭鑽入草叢堆，狀甚可愛。不少網民都呼籲樓主不要透露牠的所在地以免令牠招來殺身之禍，亦有許多網民笑稱牠是由遊戲「Pokemon Go」中走出來的穿山鼠，着樓主「快拿出精靈球」。

台灣有網民近日於山上發現野生穿山甲。（fb 群組「爆廢公社」圖片）

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台灣有網民於facebook群組「爆廢公社」貼出3張圖片，指自己在山上意外發現一隻生物，問網民知不知道是什麼。許多網民很快就認出牠是正面臨瀕危絕種危機的穿山甲，認為樓主運氣好才能在野外遇上。

從相片可見，一隻穿山甲灰褐色穿山甲面向草叢堆，相信在覓食，樓主為牠拍照時，牠剛好側了臉，令照片看起來像穿山甲望向鏡頭，該穿山甲其後鑽回草叢中。

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不少網民立即勸樓主不要公布發現地點，以免惹來獵人，「保護類的動物，不要亂殺，而且牠專吃害蟲」，又指「牠在挖螞蟻吃，這是他的主食，代表下面有白蟻或螞蟻」。亦有網民覺得該隻穿山甲非常可愛，笑指牠是由精靈寶可夢遊戲「Pokemon Go」中走出來的穿山鼠，着樓主「快拿出精靈球」、「養到32級會進化穿山王」。

Angelababy動保廣告提及穿山甲通乳，被質疑愈幫愈忙曲線宣傳功效。（微博）

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現時全球有8種不同種類的穿山甲，分佈在非洲和亞洲地區，雖然其藥用價值未經證實，牠的鱗片的成分只是角蛋白，與人類的指甲和頭髮成分相同，但很多人都誤以為牠有藥用價值，令每年約有10萬隻穿山甲慘遭獵殺，大量走私，瀕臨絶種。在香港，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，穿山甲屬於高度瀕危物種，禁止以商業目的進出口。

早前藝人Angelababy為國際環保組織「動物救援」拍攝廣告，呼籲大眾不要殺害食用穿山甲，並承諾「不用穿山甲通乳」。惟廣告卻沒有澄清穿山甲並沒有通乳的功效，被質疑是「曲線」宣傳，反而會刺激更多人食用。

（綜合）