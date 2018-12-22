【冬至團圓】網民分享造型湯圓　豈止動物卡通人物　連肉球都有

俗語有云「冬大過年」，冬至在廿四節氣中備受重視，古代周朝時被視為一年之始，是祭祀祖先，家庭團聚的日子。古時南方人會以吃湯圓象徵「團圓」，時至今日，華人社會仍保留這個傳統，在冬至時家人聚首一堂吃湯圓。為了慶祝佳節，許多網民紛紛上載自己整手捏製的湯圓，款式應有盡有，動物、卡通人物的「造型湯圓」大行其道，有網民甚至做出超像真的「貓肉球」湯圓，令人看到隔着屏幕都想摸！

冬至要團圓，有不少網民上載自製的造型湯圓分享。(fb群組「Tai Po 大埔」圖片)

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今年冬至一點寒意都沒有，感覺「未凍過」。古人認為冬至是「陰氣下藏，陽氣上升，大地萬物還陽」的日子，大地回復新機，是重新開始之時。《後漢書》記載，東漢時「冬至前後，君子安靜體，百官絕事，不聽政，擇吉辰而後省事」，朝廷百官都要在這日子暫時休息，而古時南方人就會在家中吃湯圓喻意團圓。

即看網民自家製動物造型湯圓：

冬至要團圓，有不少網民上載自製的造型湯圓分享。(「crave4sweet」IG圖片)

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時移世易，現在的湯圓已經不限於白色圓圓的一款，不少人會用天然食材混入粉糰或餡料中，做成不同的卡通圖案。許多網民近日便趁「做節」，在facebook群組、Instagram等上載造型湯圓，可愛動物例如白兔、小狗、樹熊、小豬等應有盡有，即使是平凡的芝麻口味湯圓，造成熊貓外型後亦即時人氣急升。

除動物外，更有超像真卡通人物系列：

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除了動物和卡通人物，有網民就用芝麻饀「噴出」歌手林俊傑。（fb群組「爆廢公社」圖片）

有家長今日亦在fb群組「Tai Po 大埔」分享一款貓肉球湯圓，白色湯圓上黏上粉紅色的粉糰，看起來和真貓的「肉掌」一模一樣，非常可愛。參考資料，該款湯圓的白色湯圓部分做法和一般的相同，都是糯米粉為主，亦可按喜好加入豆腐；而肉球部分就可以在部分粉糰上加入士多啤梨粉或甜菜根粉上色。至於造型部分則可依照肉球形狀，捏出4個小球、1個大球，在白色粉圓組合起來，看起來基本造法不太複雜，但要做得好看就要考考大家的功夫了。