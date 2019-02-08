「只穿一次太可惜！」美國新娘叫女賓客穿婚紗出席　無懼被搶鏡

新娘子總想在大日子當天全場最美，不過美國最近卻有新娘子反常地大玩Dress Code，要求女來賓們穿上她們結婚時的婚紗出席其婚禮，完全不怕被搶風頭。她指「很多女生花了很多錢買婚紗，但一生人就只在婚禮穿一次，這實在太難過了，所以我想給她們多一次機會」。

新娘摩爾（Audrey Moore）去年12月跟男友在美國洛杉磯拉埋天窗，她要求所有女賓客來自己的婚禮時，要穿上各自結婚時的婚紗。（Reddit圖片）

+ 11 + 10 + 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助

新娘摩爾（Audrey Moore）去年12月跟男友在美國洛杉磯拉埋天窗，周一（4日）於外國討論區Reddit分享當天與朋友的合照，她指當日要求所有女賓客出席婚禮時，要穿上自己結婚時的婚紗。這個大膽的想法嚇壞了不少朋友，不少人都擔心一不小心就會搶去她的風頭，令新娘不愉快。

摩爾卻完全不擔心，原來她已預備了「殺手鐧」，「我當天會穿藍色的婚紗，而除了我的化妝師以外，所有人事前都不知這個秘密」。她又指去過大部份朋友的婚禮，已早知她們的婚紗都是白色，「加上我有5呎10吋高，穿上高跟鞋更有6呎1吋，我告訴她們，我敢說你們不會搶到我的風頭」。

新娘摩爾（Audrey Moore）去年12月跟男友在美國洛杉磯拉埋天窗，新郎的禮服亦非常有玩味，他沒有穿上傳統的「踢死兔」西裝，反而穿上了印有西裝領的連帽衫（Audrey Moore ig圖片）

果然，相中圍着新娘子的女士全部都穿上白色婚紗，而摩爾自己則身穿一襲長袖淺藍色晚禮服，毫不費力地突圍而出。



摩爾又表示，朋友們其實都花了很多錢買婚紗，「但一生人就只在婚禮穿一次，這實在太難過了，所以我想給她們多一次機會」，她又分享有朋友會在結婚周年穿上婚紗去吃晚餐，笑言在洛杉磯穿得華麗地吃飯其實也不會有人理會。

摩爾丈夫當晚的新郎禮服亦非常有玩味，他沒有穿上傳統的「踢死兔」西裝，反而穿上了印有西裝領的連帽衫，而新娘新郎在晚上派對，更分別變身《冰雪奇緣》的Elsa及綠色外星人。

不過未嫁甚至單身的女士怎麼辦？摩爾則叫她們借用親戚的婚紗或到婚紗店租一套，如果真的不希望穿婚紗或借不到，新娘亦沒有難為她們，只要她們穿上黑白色的衣服或套裝就可以了。

不少網民都大讚摩爾的想法創新亦環保，「有自信令人更美麗」、「婚禮就應好像畢業典禮一樣，如果你有一套特別服裝，就應該穿上它」、「不但讓自己開心，又讓來賓回憶起自己的快樂時光，一起分享」。

（英國廣播公司、每日郵報、Reddit）