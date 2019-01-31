【煲劇學歷史】《知否》明蘭二叔大婚穿綠色禮服　背後原因話你知

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撰文：煲劇學歷史

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》小編已經煲了超過一半，盛家姑娘也一個一個地嫁出去了。不知道大家有沒有留意到不論墨蘭還是明蘭出嫁，她們身上所穿的居然是綠色婚服！

綠色禮服（一）。（《知否》劇照）

中國傳統婚服不都應該是紅色嗎？喜慶日子例如新年，中國人不都是是崇尚大紅色嗎？今日如果說結婚要穿綠色的話，怎說都好像不太吉利。例如，大家會聯想到綠帽。

綠帽Luigi。（網上圖片）

說傳統禮儀當然要看歷史背景。《知》的時代背景是宋朝，宋代承接唐代禮制，而唐代新娘婚服按記載正正就是青綠色。北宋時期所編撰的《新唐書》記載，在唐朝的一般人家出身的女兒要出嫁，穿的就是青綠色吉服。

庶人女嫁有花釵，以金銀琉璃塗飾之。連裳，青質，青衣，革帶，韈、履同裳色。 新唐書

那麽新郎呢？唐宋新郎的確是要穿紅色禮服，但原因卻非取大紅大吉之意，而是他們所穿的是官服的一種！《新唐書》記載「庶人婚，假絳公服」。絳是紅色的一種，簡而言之當時一般沒有官職在身的普通百姓若要娶老婆，也會穿着紅色官服來進行結婚儀式。因此，《知》中明蘭和顧廷燁成親時的禮服，是符合上述記載的！

然而，時代不斷演變，即便是宋代也有北宋南宋之分，婚俗也出現了點變化。一如唐崇尚奢華，而宋代崇尚簡樸，因此婚服設計較爲簡單素雅。此外，宋代的新娘穿的改爲大袖衫，主要是讓腰型看上去更纖幼。

南宋時期有一描繪當代社會風俗著作《夢粱錄》，主要寫偏安後首都臨安（即今日杭州）的社會文化。由於臨安與汴京相距甚近，故此文化風俗相近，亦有高度參考價值。《夢粱錄‧卷二十‧嫁娶》記載「先三日，男家送催妝花髻、銷金蓋頭、五男二女花扇、花粉、洗項、畫彩錢果之類；女家答以金銀雙勝御、羅花襆頭、綠袍、靴笏等物。」原來時人成婚前三日，男女雙方才互送成婚當日的禮服，男方會送女方在催妝儀式時需用服裝和飾品，而女家則以新郎成婚時需要穿的帽子、綠袍以及鞋靴回禮。

注意到嗎？在南宋，新郎則改爲穿綠袍了。其實這裏所指的綠袍也是公服一種，然而單在宋代已曾多次改制，不同階級可用顔色各異而已，但原理是一樣。

令腰型看上去更纖幼的大袖衫。（《知否》劇照）

世事無絕對，其實宋代亦有些資料記載新娘也會穿紅色婚服。如《夢粱錄》裏亦有記載男家下聘時，會送緞紅長裙或紅素羅大袖緞，這些也可反映其實南宋時代新娘也會穿紅色婚服呢。

最近TVB不斷為下一套7點檔的《獨孤天下》賣廣告（利申：去年看過一點然後棄劇了）。不約而同的是劇中女主角成親時也是穿綠色婚服。《獨》的背景是南北朝時期，其實新娘穿綠婚服的歷史早於唐以先已經出現。

《獨孤天下》中的禮服也是綠色。（《獨孤天下》劇照）

在不同的時代中，顔色的意義也有所變化，這可能受制於不同學術論述的影響（如五行），或社會風氣（當官乃男人最終目標，所以要穿公服），甚至地理環境（根本沒有那麽多顔色可以選擇）。所謂傳統根本隨着歷史洪流不斷演變。

不過，如果可以讓你選擇，你會穿滿身綠色去結婚嗎？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【唐宋時期那些紅男綠女】」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）