公然鑿走墾丁國家公園珊瑚礁　途人拍照蒐證台男反嗆：要拍就拍！

台灣有民眾年初二（6日）在墾丁國家公園佳樂水海邊，發現有名男子以鐵器敲下一大塊珊瑚礁岩，扛在肩上搬走，他制止並拍照蒐證，對方竟反嗆「要拍就拍啊」，將珊瑚礁放上機車後揚長離去；他在臉書「爆料公社」貼出圖文指是「台灣最糟糕的風景，過年必備物種——年獸」，並指國家公園法每次只罰台幣3000元（約港幣750元），根本不痛不癢；警方表示已接獲檢舉，除加強巡邏外，要追查男子身分。

盜採珊瑚男子眾不聽勸阻，載著珊瑚礁騎機車離去。（「爆料公社」圖片）

貼文者指出，在台灣盜採珊瑚礁違反國家公園法開罰台幣3000元（約港幣750元），罰則實在太輕；珊瑚骨骼100年才長2公分，釋放的碳酸鈣是穩定水域水質及降低海溫的重要一環，大量盜採對海域極具殺傷力。只罰台幣3000元，「敲珊瑚的人應該覺得很划算，這麼大顆都不只3000元了」。網友看了直罵「無法無天」、「法規太弱的後遺症」、「政府什麼都管不好」等話回應。

台灣轄區保7總隊第8大隊表示，接獲民眾反應後會加強該處的巡查，並根據機車車號追查該男子身分，查獲後送墾管處依法裁罰，並呼籲民眾或遊客若在國家公園有發現違法行為，都可撥打（08）8861331，或墾管處（08）8861321。

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