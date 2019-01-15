葡萄牙織物藝術家織出整個海洋　將廢棄紗線編織成美麗珊瑚礁地毯

紡織是全球最污染環境的工業之一，這個說法來到今時今日已是不爭的事實。然而對於由小到大也成長於靠岸城市的織物藝術家Vanessa Barragão來說，時裝產業對海洋所造成的嚴重污染及惡劣變化，她比任何人都更有深切的體會。 Vanessa為了喚醒人類對保護海洋生態與環境的關注，每一個創作只利用「全廢棄紗線」，編織出一幅幅以海洋及珊瑚為主題的藝術品。

《CUSTOMIZED TAPESTRIES》（Vanessa Barragão）

給珊瑚礁一個棲息的地方

Vanessa長大於葡萄牙南邊沿海城市的Albufeira，並畢業於時裝與紡織品設計系，兩大背景令她致力創作出環保紡織品藝術的同時，也希望透過模仿海洋形態的地毯，表達出紡織工業對海洋生態系統的影響。

《CORAL GARDEN》（designboom） 「工業機械需要大量的能源推動，同時產生大量的污染物，特別是纖維處理過程中的廢料及染色化學品，海洋正正吸收了多達90％的大氣污染，因此對海洋生物尤其對珊瑚礁的傷害特別嚴重。」她了解到那些結構繁複的珊瑚體系是各類海洋物種的核心棲息地，牠們需要彼此依賴才得以生存，沒有珊瑚系統的基礎，海洋生物將面臨滅絕，最終會影響全球生態系統。有見及此，自品牌由2014年初創自今，Vanessa每一個地毯或掛毯系列，就如最新作品《Coral Garden》，也嘗試放大珊瑚元素，藉此希望人類反思更多。

What we take, how and what we make, what we waste, is in fact a question of ethics. Vanessa Barragão

葡萄牙織物藝術家Vanessa Barragão，背後的作品名為《CORAL REEF》。（Vanessa Barragão）

環保體現於材料上

Vanessa除了用心解構每個系列當中的元素外，更多心思是花在材料上。自她首個羊毛紗線系列《CUSTOMIZED RUGS》，所採用的材料全都來自工廠的廢棄紗線，「這些紗線均來自於葡萄牙的手工地毯工廠，我將廠房沒用的Deadstock全都回收，再進行清洗與分類。」作品再結合刺繡（Embroidering）、氈合（Felting）、鉤針（Crocheting）、手工簇絨（Hand-tufting）等傳統手工藝技法，令生長於深海礁岩之上的珊瑚仿如一瞬間來到陸地上，那些色彩斑斕、型態多端，層次效果立體分明的珊瑚紡織品，令人留下深刻印象。

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