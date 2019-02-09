台3歲童遭洗車噴槍奪命　母fb千字文控訴：女童父是人渣不敢認錯

今年1月20日，高雄市發生3歲鄧姓女童疑遭自助洗車用的空氣噴槍噴嘴死亡，1月24日檢方會同法醫解剖複驗，確認女童應是死於「氣體栓塞」。事發後網友圍剿父親，女童母親曾在Facebook發出千字文，盼網友「勿起底或私刑一個愛小孩的父親」，但昨天（8日）女童母親在Facebook發出近兩千字文，指控「女童父親是個人渣，不敢面對與承認過錯」。

今年1月20日，高雄市發生3歲鄧姓女童疑遭自助洗車用的空氣噴槍噴嘴死亡。 （GettyImage）

全案發生在今年1月20日，高雄市3歲鄧姓女童被父親載到加油站洗車場洗車，父親用噴槍清理汽車，之後女童發生意外，胸腹腫脹送醫不治，女童父親稱女童在把玩時發生意外，但監視器僅拍到父親涉嫌持風槍兩度靠近，全案疑點重重，檢警調查中。

女童母親事發後po文，向網友徵求行車視器畫面求真相，之後女童父親被網友圍剿後又發文，為女童父親求情，但昨女童母親又再Facebook發文，怒指女童父是人渣。

女童母親昨在Facebook發文說，「我女兒死至今已經20天了，鄺姓家人沒有人來看過她，我這個做母親的實在很心寒，我好恨我的心軟！」

女童母親Facebook發文說，女童在急診室急救，她捶打着女童父親，叫他媽媽來看孩子最後一面，女童父親先無動於衷，後來警察出現，女童父就消失，直到現在女兒死了20天，女童父親還在推說叫不動父母來。

女童母親又再Facebook發文，怒指女童父是人渣。（聯合新聞網提供）

女童母親在Facebook指，女童解剖時，女童父親沒來，選塔位打給他他才來，來之前只問有沒有記者跟着，上車後又當着她跟禮儀公司的面說，加油站沒標示清楚加油站有疏忽，她覺得他是人渣，不敢面對承認自己的錯誤，任憑她跟家人被媒體跟拍，到了女童告別式，女童父親還是沒出現「他就是怕了」。

女童母親在Facebook說，她恨事發後為何心軟，幫女童父在網路說話，當初懷孕想着自己養就好，分手不到兩個月，女童父又交女友，後來女童父回頭，她認為孩子需要有爸爸接受，現在卻因自己相信與良善害死孩子。

女童母親在Facebook說，女童父早有已成年兒女，卻一直欺騙他，女兒死後她天天心痛，但女童父親與其家人沒人出來道歉，她希望檢調早日把罪人定案監視畫面公開，為女兒討回公道。

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