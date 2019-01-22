台3歲女疑玩洗車噴槍身亡　同車父被捕　警查閉路電視揭或有內情

台灣高雄發生女童離奇死亡事件，一名3歲女童與父親到加油站時，被指把自助洗車用的空氣噴槍噴進嘴裡出事，送院後死亡，警方以「過失致死罪」拘捕女童父親，死者母親認為或另有內情。警查閉路電視片段，亦指女童其實全程未下車，其父則曾持噴槍走近女兒所坐的副駕駛座。

女童的母親在網上徵求閉路電視片段，希望還原真相。（facebook截圖）

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事發在本月20日下午2點半左右，該名3歲女童和父親到高雄左營區一個加油站，父親供稱當時正在整理車子，女童原留在車內，後下車把玩洗車的噴槍，他不以為然沒有阻止，過了一會就發現女兒臉色不對，所以趕緊開車將女兒送往醫院，他也不知道發生了什麼事。

女童送院後不治，女童母親在網上表示女兒當時被前夫帶走，初步研判死因是把玩洗車噴槍時將高壓空氣灌入口中致死，但她覺得3歲小孩出現有關情況不太合理，又網尋閉路電視片段望能還原真相，傷心地稱「我女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因」。

該名3歲女童和父親到高雄左營區一個加油站，父親供稱當時自己正在整理車子。（ettoday圖片）

警方介入調查，指女童送院後已沒有生命跡象，調閱加油站監視畫面，發現女童父親將車停在自助洗車匿，而坐在副駕駛座女童「根本沒有下車」，被拍下的過程中只見到死者父曾持噴槍靠近副駕駛座旁，但不肯定女童有沒有接觸到噴槍或拿來玩。

據報，檢察官亦認為案件不尋常，指若以常理判斷「3歲女童是否有能力按壓空氣噴槍開關？」、「若不慎噴槍對嘴，通常也會閃躲，且是否足以致死？」。現時女童父親以「過失致死罪」拘捕，父親其後獲准以6萬元保釋。