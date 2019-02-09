「沒想到是騙局」 台男到女友家拜年發現被劈腿　原來已有未婚夫

新年期間，不少情侶都會到另一半家中拜年，趁機介紹對方給家人認識，但怎料竟成了揭發劈腿的機會！有台灣男網民日前在Dcard討論區發文，指年初二（6日）到交往一年的女友家中拜年，但其家人的反應令他感到奇怪，女友妹妹事後才向他坦白，直指其姊姊已經有了交往5年的未婚夫，家人因而要求配合演戲，這消息令樓主傷痛不已，沒想到原來陷入一場騙局中。 不少網民都替樓主感到難過，又提議他向別人的未婚夫「爆料」，但亦安慰說「至少看清一個人」，希望樓主能早日脫離。不過昨日（8日）樓主再現身討論區留言，原來事件仍有後續。

不少情侶都會到另一半家中拜年，趁着節日介紹給家人認識。（Gettyimages/視覺中國）

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該名台灣男網民周四（7日）在Dcard討論區發文，指自己有個交往一年的女友，「她是個很有魅力的人，我們各方面都很契合」，即使交往時間不算長，但已經有結婚的念頭，因此今年他主動提出去對方家裏，先見見其爸媽。不過女友起初面有難色，又找一些藉口推卻，但樓主堅持「既然要走得長久，晚見不如早見，先了解對方爸媽總是好的」，最後安排於初二拜訪她家。

不過樓主拜訪女友家時，其家人的反應令樓主感到很奇怪，「沒有歡迎的感覺，但也沒有討厭，只是簡單的問候」，而且在他們臉上有種愧疚的感覺，「也是我常常在女友身上感覺到的」。在吃飯過程中，女友家人只簡單地問及學歷及工作等話題，完全沒有提到交往的事及以後打算，「就像是對待一個普通來家裏玩的朋友一樣」。



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不過，離開女友家後才是事情的開始，因女友妹妹是樓主的學妹，亦是她介紹兩人認識的，當時妹妹傳了訊息及致電樓主，將事件一五一十告知。妹妹表示，姊姊原來已有交往5年的未婚夫，雙方家長已經見過面，她爸媽本來不知道她在外劈腿，但因樓主堅持要拜訪，她才去跟爸媽坦承，請他們配合演戲，「雖然她爸媽很生氣，但她就哭哭啼啼的說什麼婚前玩一玩很正常」，更指這次以後會快點處理好關係。其妹又指，一年前因姊姊分手了很難過，才會介紹兩人認識，沒想到姊姊之後跟未婚夫復合了，還同時劈腿。

Dcard討論區全文：

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樓主在帖文最後感嘆指，很不想相信學妹所說，但從女友家人臉上的愧疚，還有女友經常消失，甚至在facebook上拒絕顯示「穩定交往」，「這些行為都告訴我這是事實」，又說「原本以為遇到真愛了，沒想到又是一場騙局」。

帖文引起網上熱議，不少網民都替樓主難過，鼓勵他盡早甩掉她，又指未婚夫也很可憐，「根本就是婊啊！」有見網民熱烈的關心安慰，樓主在昨日（8日）留言交代後續發展，指未婚夫知道了他們的關係，結果鬧翻了，女友隨即來求樓主原諒，要他不要離開自己，當樓主拒絕後竟然被威脅，「說要把我們的床照散佈到ig上，現在才看清她是瘋女人呵呵」。不過亦有網民質疑這是「創作文」，指一個劈腿的人怎能帶「小三」回家，又說散播床照吃虧的是自己，「太假了」，但另有網民就認為，被兩邊拋棄了，瘋掉也不出奇。