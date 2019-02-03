【Double帽事嘅】台女要求男友畀錢墮胎　點知生完先發現非親生？

一旦意外懷孕，有人會選擇墮胎。台灣一名男子之前接到女友通知，稱自己懷孕，希望男方可以給錢她墮胎和買補品，男方於是給予對方3.3萬元台幣（約8,400港元）。不過女方最後不但將孩子生了下來，更向男方表示孩子其實不是他的，使男子憤而提告索償，同時揭發女子已婚。法官最後判男子勝訴，女方需要償還收到的款項。

台男於女兒出生之後，才知道女子不是自己親生，於是向女方索償。（GettyImages/視覺中國）

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事發於2017年2月，一名姓成的女子向姓曹的男朋友表示自己懷孕了，希望他可以給錢自己，讓他可以墮胎及買東西補身。曹男聽到之後，就分別給予成女總共3.3萬元台幣，成女之後並沒有墮胎，更在9月誕下一名女兒。成女誕下女兒之後，卻向曹男承認女子不是他親生的，使曹男得知自己原來被騙。

台男提出索償後才知道，原來女朋友早已與他人結婚。（GettyImages/視覺中國）

曹男知道自己「戴綠帽」之後便提告索償，拿出相關的匯款紀錄，法官檢查成女的個人資料時，卻發現她於17年4月與另外的男子結婚。法官多次傳召成女出庭，但她都沒有現身，因此信納曹男供詞，裁定成女以欺騙方式使曹男交付金錢，需要償還3.3萬台幣。

有網民笑稱事件是「多麼痛的領悟」，為男子的遭遇感到可惜。不過亦有人建議男子應該「看開點」，3.3萬元當作是破財擋災就好了，不然一會被別人丈夫反告通姦的話，就不止是金錢損失了。

（綜合）