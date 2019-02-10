【新年限定】「財神的士」現新界區　關智斌都坐過　網民讚好意頭

新春「接財神」是傳統習俗，寓意來年家肥屋潤發大財。有網民近日於facebook上載相片，表示幸運地乘搭了「財神的士」。不少新界區網民隨即熱烈討論，有人表示曾於新年期間乘搭同一架的士，就連藝人關智斌（Kenny）亦於Instagram上載限時動態，表示搭到財神的士，稱：「今年發達啦！」

有網民表示在新界區乘搭過「財神的士」，司機全身作財神打扮，十分有新年氣氛。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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有男網民近日於fb群組「馬鞍山之友MOSers（Since 2014）」發帖討論，表示於年初五（2月9日）晚上時份乘搭新界區的士，而司機竟然化身為人人喜愛的財神，樓主興奮稱：「真係恭喜發財！」

原來早於年初二（2月6日）)，關智斌亦曾與友人有幸截乘到「財神的士」，他更於IG上載限時動態短片，可見的士車廂頂掛上數串星星及金幣閃片，司機穿上傳統的財神裝，戴上頭冠及假鬍鬚，非常有心思。而車中則正播放無人不曉的《財神到》，Kenny與司機都不時跟着音樂點頭，充滿濃濃的新年氣氛。

早於年初二，男星Kenny關智斌與友人亦曾有幸搭乘「財神的士」。（關智斌IG片段截圖）

「財神的士」隨即引起網民熱烈討論，紛紛表示驚奇，「接財神，正喎！」、「原來財神揸的士起家」、「財神派晒啲財，要揸的士揾返啲財再派過！」、「夜媽媽見到會驚……」、「如果我見到實嚇死」。亦有網民大讚司機有創意，「最緊要開心，同有人識欣賞」。

有住在新界區的網民表示，曾於新年假期間坐過「財神的士」，更有網民指出，其實「財神的士」去年已出現，當時遇上亦感到很興奮，而且乘搭過程感覺非常良好。

（fb群組「馬鞍山之友MOSers（Since 2014）」）