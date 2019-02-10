老細每次離開辦公室　寵物鸚鵡爆粗道別　網民笑：OT同事教？

鸚鵡語言能力甚高，更可能會為打工仔吐出心聲。一名打工仔在網上投稿指，老闆在辦公室房內養了一頭鸚鵡，每次熄燈離開房間，鸚鵡就會爆粗說「X頭拜拜」，投稿者稱不知牠是否討厭老闆，亦不知是誰教牠，但每次聽到覺得好有喜感。不少網民見狀，紛紛表示「好好笑」、「肯定係返OT嗰啲同事教」。

鸚鵡語言能力一向極高。（GettyImages/視覺中國）

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有網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，表示老闆是一名「雀奴」，將一隻寵物鸚鵡放在自己辦公室房內，每次熄燈離開時，鸚鵡便說「X頭拜拜」，投稿者形容聽到就覺得好有喜感，但不知鸚鵡是否討厭主人吐出心聲，還是有人將心底話教牠，即使是後者，都不知是誰教牠。

有打工仔在網上投稿指，老闆在辦公室房內養了一頭鸚鵡，每次熄燈離開房間，鸚鵡就會爆粗說「X頭拜拜」。（GettyImages/視覺中國）

帖文引起不少網民討論，紛紛留言指「好正」、「好好笑」、「肯定係返OT嗰啲同事教」，亦有人懷疑事件的真偽。

（fb專頁「奴工處」）