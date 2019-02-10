【最貴蘋果】遊客誤將iPhone當蘋果餵棕熊　網民：不知口感如何

內地經常推廣文明旅遊，惟並非每個遊客亦願意遵守規則。一名遊客年初三（7日）到江蘇常州一動物園遊玩時，就無視規則企圖以蘋果及紅蘿蔔塊投餵棕熊，但卻誤將「蘋果手機」iPhone掉到園中。棕熊看到手機只嗅一嗅，叼起走了幾步，幸未有吃下，工作人員其後將手機交還予涉事遊客。 網民看過事發影片均批評涉事遊客「無質素」，亦有人笑言「想採訪下棕熊：這個蘋果口感如何」，「這真是今年餵食過最昂貴的『蘋果』」。

有遊客年初三到江蘇常州一動物園遊玩時，企圖將蘋果扔進棕熊館投餵，其間不慎將「蘋果手機」iPhone掉到園中。（梨視頻截圖）

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事發在年初三（7日）上午，一名遊客於江蘇常州淹城野生動物世界參觀，其間乘坐園內的「空中漫步車」遊覽，當漫步車途經園區的棕熊館上方時，該遊客隨即拿出自行攜帶的蘋果和紅蘿蔔打算投餵棕熊，卻因一時手忙腳亂，不慎將自己的蘋果手機扔進館內。

棕熊看見掉到身邊的「蘋果」，只上前嗅一嗅，叼起走了幾步，幸未有吃下。（梨視頻截圖）

其中一隻在水溝旁休息的棕熊看見掉到身邊的「蘋果」，只上前嗅一嗅，叼起走了幾步，幸未有將手機吃下，後來更轉身離去。動物園職員林立勛指，事後工作人員已協助涉事遊客取回手機，「手機取出來了，但是已經壞了」。他強調園區禁止遊客向動物投餵自帶食物，期望遊客能「文明出行、文明旅遊」。

事件的影片上載至網上，即引起網民熱議，不少人批評涉事遊客明知故犯，是「沒質素」的表現，直言「如果熊誤吃手機有個三長兩短，應該要此人賠償吧」。亦有人笑指「此蘋果不同彼蘋果」，「這真是今年餵食過最昂貴的『蘋果』」，「想採訪下棕熊：這個蘋果口感如何」。

（梨視頻）