【富貴由天】買六合彩號碼射歪　黑仔港男稱人生最痛　網民：整定

新年期間，聽到最多的祝賀說話當然是「恭喜發財」，想發新年財不少人都會買六合彩。新春金多寶昨晚（9日）攪珠，頭獎有6注中，每注派彩1600多萬，事後有網民分享彩票，指自己落的注全部「射歪」，與實際開出來的號碼全部只差一個號碼，欲哭無淚。事後不少網民都安慰樓主，類似事件時有發生，畢竟「唔係你財，唔入你袋」。

有網民分享自己的彩票，指自己全部射歪晒，引來不少人討論。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）

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新春金多寶攪珠結果為1、19、29、34、39、49，特別號碼43，結果公佈一刻亦代表大批香港人的橫財夢正式告終，準備星期一繼續上班。有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上分享自己下注的彩票，指為其人生最痛，因為其中一注的號碼「8、18、28、35、38、48」與派彩結果，全部只差一個號碼，撇除8號之外，其他號碼只需要加一或減一，就可以中5個字，獲派3獎。不過由於中獎人數太多，三獎只得最低派彩金額的1.9萬元，但即便如此，亦與樓主沒有關係，因為他已經通通射歪，一字不中。

有網民指出，即使不射歪，彩票都只中5個字，三獎派彩19200元。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」截圖）

有網民指昨晚六合彩的7個號碼之中，4個都有9字，與去年的狗年諧音相同，是送狗迎豬的象徵。不少網民亦留言分享自己的彩票，說與樓主一樣有類似的經歷，與橫財夢「只差一點點」，不過他認為這實屬正常，更笑說樓主「整定無運行」、「聽日記得準時返工」。另外亦有人希望樓主再次買六合彩時提早公布下注號碼，「我要買哂你隔壁number」。