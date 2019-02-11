澳新手媽產後沉迷減肥　花133萬日食200粒瀉藥　跌剩27kg險死

澳洲一名26歲女子，因產後不滿意身材變胖沉迷減肥，曾花17萬美元（約133萬港元）購買減肥藥，每日吃200粒瀉藥，使自己短時間內暴跌至27公斤，並患上厭食症，最終入院治療。醫生警告她或因而喪命，當想到失去兒子時，她才決心從底谷中走出，如今回復至64公斤，直言很慶幸能活下來。

凱西（Casey Dunstan）試用瀉藥來減肥，結果一發不可收拾。（fb「Casey Lee Dunstan」圖片）

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26歲的凱西（Casey Dunstan）來自澳洲新南威爾士，2012年時生下兒子納森（Nathan），惟產後回復不了原本身材，大感沮喪。產後達80公斤的她，曾於7個月內減掉19公斤，但仍覺得身材不夠好。「即使在減掉20公斤後，我還是很討厭鏡子中的自己」，為能快速減肥，她開始沉迷藥物。

「我已經克制飲食和做運動，但仍想獲額外的幫助。」凱西表示本身有便秘問題，遂試用瀉藥減肥，沒料服用後一夜間減掉1公斤，令她欣喜若狂，更愈趨依賴。

凱西其後把瀉藥劑量增加到每天12粒，漠視藥廠每天不多於3粒的建議， 1個月就服用逾200粒藥，而且每天幾乎不吃東西。她稱當時每週會花550美元（約4300港元）來買瀉藥和減肥藥，縱使吃藥後身體很痛又痙攣，經濟也逐漸負擔不了，為了瘦她堅持死撐，當時已有上癮的傾向。

凱西指當時會嚴格要求每天只攝取數百卡路里，遠少於正常一天女士所需，往往早餐吃3湯匙乳酪、晚上吃1塊黑巧克力和2片圓形香蕉泥就算，而且日做5小時運動。她指其時衣櫃裏全是最小尺碼的衣服，因狂吃瀉藥需常去廁所，不能遠離家中，「聽到他們叫我做癮君子，說看到我的骨頭。我一生從沒有感到如此孤獨和羞愧。」

她的經歷更媒體採訪報道，如今已回復健康至64公斤，坦言慶幸自己活了下來。（fb「Casey Lee Dunstan」圖片）

直到2017年11月，只餘27公斤的凱西，身體終於支撐不住，在家中暈倒被送進醫院。醫生嚴辭警告再下去她有可能會危及性命，又可能要切除腸道或是罹患癌症。凱西稱當想到可能會讓兒子在沒有媽媽的情況下長大，她才醒覺並重新振作，以此為動力努力增加體重，不久即重了29公斤。

在最壞時刻，凱西形容當把兒子抱入懷時，「雖然他擁抱我，但我幾乎感覺不到他的存在，他也感覺不到我，因為我太瘦了。」現在凱西的體重已回復至64公斤，可以和兒子一起去公園玩或是購物，她坦言慶幸自己活了下來，人生再次有了希望。

（每日郵報）