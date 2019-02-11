沙特6歲童慘遭的士司機割喉斷頭　疑涉宗教派別仇恨

沙特阿拉伯發生駭人血案，一名6歲男童慘被陌生的士司機割喉斷頭，其母阻止不果，大受打擊昏倒。沙特當局表示，行兇司機患有精神病，但人權組織認為事件涉及宗教仇恨。

玻璃碎片從後割喉

事發於上周四（7日），6歲男童賈比爾（Zakaria al-Jaber）跟媽媽一起乘的士前往麥地那（Medina）一所寺廟，途中的士司機突然停車，打開車門拖出賈比爾，然後將一個玻璃樽打碎，從後用玻璃碎片割開賈比爾的喉嚨，力道更大得把整個頭顱割了下來。

賈比爾的媽媽驚呼尖叫，拚死拉開兇手但不果，附近一名警察跑過來救人，但為時已晚。媽媽看着兒子被殺，傷心過度昏倒在地，而冷血司機則被警員制服帶走。

這宗恐怖血案在當地未有太多傳媒報道，認識男童的人士在Twitter公開他的照片，天真無邪的臉孔更令人心酸。（Twitter）

兇手被指精神失常

據稱，的士司機行兇前曾問賈比爾的媽媽是否什葉派（Shia）穆斯林，她答道「是」，數分鐘後即發生慘案。

總部位於美國華盛頓的「什葉派人權觀察」（Shia Rights Watch）批評，沙特政府長期縱容佔絕大多數的遜尼派（Sunni）仇視及欺凌屬少數的什葉派教徒，侵犯他們的人權，以致助長宗教仇恨因而造成今次事件。人權組織認為，當局以「兇手精神失常」為由草草結案，根本沒有正視問題。

（綜合報道）