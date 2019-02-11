海皇粥店推情人節餐　「卿卿我我西生菜」、「很堅強齋腸」夠創意

情人節還有數天就到，相信不少情侶已經預約好情人節晚餐的地方。連鎖餐廳海皇粥店最近亦推出應節的「甜蜜放閃餐」，以及照顧單身人士需要的「很想獨自快樂餐」，引來不少網民討論。有人覺得餐廳不錯，「兩面都照顧到」，不過亦有人認為「崩口人忌崩口碗」，要單身人士開口叫單身餐實在太殘忍。

海皇粥店推出情人節餐，引來不少網民討論。（海皇粥店網站圖片）

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海皇粥店推出的情人節套餐有多種甚有意頭的食品，例如「天作之合香茜魚片粥」、「心心相印皮蛋瘦肉粥」、「長相廝守炒麵」、「卿卿我我西生菜」、「甜甜蜜蜜豆漿」等等，每份套餐叫價99元。

同期推出的還有專為單人而設的「很想獨自快樂餐」，其中包括「單身萬歲碎牛粥」、「很堅強齋腸」、「突然好想豆漿」等等，每份叫價為44元。不過單人餐設有三人同行優惠，「同埋單身朋友一齊食」，一次過叫3份單人餐的話，只需111元，比原價平了約20元。

情人節即將到來，相信不少情侶已經預訂好晚餐的餐廳。（GettyImages/視覺中國）

海皇粥店接受《香港01》訪問時表示情人節餐的原意是給情侶，而為免單身人士尷尬就推出了單人餐，「但係可能一個人食又覺得好悶喎，可能一班朋友，都係單身嘅，湊夠3個人就111蚊3份，再抵食啲」，而且折實後剛好是一個「光棍價」。他們又提到，如果有情侶有興趣與「電燈膽」一起去享用光棍價，亦可以選擇叫3個單人餐。

菜單內的創意菜名其實由海皇粥店市場部的職員一起想出來，而海皇粥店去年都有推出「百年好合套餐」，感覺上偏中式，「見反應都好好，情人節業績比往年多咗，大家都受落，今年就再出」。另外亦有食客曾反映，單身人士未能享用情人節餐，所以就加入單人餐。

不少網民都覺得餐單菜名有創意之餘亦十分有趣，加上推出了單人餐，「兩面都照顧到」，另外亦有人發現，一人餐的部分菜名其實是歌名，例如「很堅強齋腸」出自李幸倪的《很堅強》、「突然好想豆漿」就出自五月天的《突然很想你》。不過亦有人認為「崩口人忌崩口碗」，單身人士未必想別人知道他是單身，亦不一定想吃單人餐，亦有人提到「沒有對比就沒有傷害」，呼籲不要將自己與成雙成對的情侶比較。