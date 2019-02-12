有一種阿媽最鍾意幫仔女相睇，癡迷程度嚴重得連外人都覺煩厭。日前美國馬里蘭州陶森大學（Towson University）的校園警在校內刊登尋人啟事，急尋一名常在校內出沒、年約50多歲的四眼華裔大媽。校內多名學生紛紛投訴上周被大媽滋擾，因大媽拿着存有兒子相片的手機在校園遊蕩，不斷追問學生會否有興趣與他約會。大學職員強調大媽並無犯事，他們只是希望盡快尋獲她，叫她停止相關行為。

美國陶森大學近日刊登尋人啟事，指有學生投訴一名大媽常在校內出沒，不斷追問學生會否與其兒子約會。（Towson University網頁截圖）

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美國時間上周五（8日），馬里蘭州陶森大學校園警方向校內師生發出一則耐人尋味的尋人啟事，警方圖文並茂急尋閉路電視截圖中一名華裔婦人。根據當地傳媒報道，該名大媽年約50歲，圖中可見這名四眼華裔大媽身穿間條衫、深藍色牛仔褲、披着絲巾，上周不時在圖書館及藝術中心出沒。

大媽會先攔下學生，繼而向他們展示手機中的照片，並表示相中人是其兒子，詢問對方可有興趣與兒子約會，不少學生已向校方投訴受大媽滋擾，校方亦跟進事件，校園警方呼籲如有師生認出大媽或可提供線索，可即與他們聯絡。大學職員強調，大媽並非面對檢控，不過他們希望盡快與她聯絡，以叫停其滋擾行為。

華裔大媽在美國大學校園替寶貝兒子相睇一事亦瞬速傳到內地，微博不少網民亦評論事件，有人同情大媽，慨嘆「可憐天下父母心呀」，更有人笑稱「讓世界體會下中國老阿姨的急迫心情」，亦有人認為此事具中國特色，屬文化輸出的一部分。不過也有網民同情兒子的處境，認為他尷尬死了，「可憐他兒子，這麼強的控制慾」。

陶森大學位於馬里蘭州巴爾的摩市，屬州內最大的公立大學。根據其官網資料，大學每年有5000名新生入學，目前有7個學院，約2萬多名學生。